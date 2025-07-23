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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أهالى قرية جنبواى في البحيرة يستغيثون من ضعف التيار الكهربائي: الأجهزة باظت

أهالى قرية جنبواى في البحيرة يستغيثون من ضعف التيار الكهربائي
أهالى قرية جنبواى في البحيرة يستغيثون من ضعف التيار الكهربائي
وسام مختار

استغاث أهالى قرية جنبواى شرق التابعة للوحدة المحلية بمجلس قرية صفط الحرية مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة ، فى رسالة لموقع “صدى البلد”، من ضعف التيار الكهربائي، وانقطاعه بشكل مستمر؛ نتيجة لانخفاض الجهد الكهربائي، ما يؤدي إلى احتراق وتلف الأجهزة الكهربائية.

وقال المواطن مسعد النجار، من أهالي دائرة جنبواي شرق مركز إيتاي البارود محافظه البحيرة فى رسالته: "نعاني أشد المعاناة 
من ضعف التيار  الكهربائي نظرا لخروج الخط دائما عن الخدمة، وقد تقدمنا بطلبات كثيرة في هذا الصدد لجميع الجهات المختصة وتمت الموافقة بالفعل من الجهات المعنية، ولكن نظرا للتكلفة العالية تم إرجاع ورفض الطلب وحضرتكم تعلمون المعاناة التي نعيشها في ظل فصل الصيف الساخن، وأيضا تعطيل بعض الخدمات بالقرية وللحفاظ على الأجهزة الكهربائية بالمنازل". 

وطالب بتعديل المسار الكهربائي لتحمل زيادة الأحمال، أو تركيب محول كهربائي مناسب للمنطقة المتضررة، مع إضافة صناديق تحويل بالمنطقة؛ وذلك لتخفيف الضغط على علب الكهرباء الصغيرة والمتوسطة.

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 

01146268247

ويعمل موقع “صدى البلد” دائمًا على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة البحيرة ضعف التيار الكهربائي انخفاض الجهد الكهربائي تلف الأجهزة الكهربائية

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