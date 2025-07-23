أهالى قرية جنبواى في البحيرة يستغيثون من ضعف التيار الكهربائي: الأجهزة باظت

استغاث أهالى قرية جنبواى شرق التابعة للوحدة المحلية بمجلس قرية صفط الحرية مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة ، فى رسالة لموقع “صدى البلد”، من ضعف التيار الكهربائي، وانقطاعه بشكل مستمر؛ نتيجة لانخفاض الجهد الكهربائي، ما يؤدي إلى احتراق وتلف الأجهزة الكهربائية.

وقال المواطن مسعد النجار، من أهالي دائرة جنبواي شرق مركز إيتاي البارود محافظه البحيرة فى رسالته: "نعاني أشد المعاناة

من ضعف التيار الكهربائي نظرا لخروج الخط دائما عن الخدمة، وقد تقدمنا بطلبات كثيرة في هذا الصدد لجميع الجهات المختصة وتمت الموافقة بالفعل من الجهات المعنية، ولكن نظرا للتكلفة العالية تم إرجاع ورفض الطلب وحضرتكم تعلمون المعاناة التي نعيشها في ظل فصل الصيف الساخن، وأيضا تعطيل بعض الخدمات بالقرية وللحفاظ على الأجهزة الكهربائية بالمنازل".

وطالب بتعديل المسار الكهربائي لتحمل زيادة الأحمال، أو تركيب محول كهربائي مناسب للمنطقة المتضررة، مع إضافة صناديق تحويل بالمنطقة؛ وذلك لتخفيف الضغط على علب الكهرباء الصغيرة والمتوسطة.

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