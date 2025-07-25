بنت عمرها يوم .. تفاصيل عملية معقدة بمستشفى أطفال البحيرة

أعنلت وزارة الصحة والسكان ، إجراء جراحة عاجلة لطفلة عمرها يوم واحد تعاني من قيلة مائية بالظهر ، وذلك بمستشفى الأطفال التخصصي ، محافظة البحيرة.



وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن طفلة حديثة الولادة عمرها يوم واحد دخلت إلى قسم الحضانات تعاني من عيب خلقي (قيلة مائية) بالظهر





الفحوصات الطبية اللازمة

وتابعت الوزارة ، أجريت الفحوصات الطبية اللازمة والرنين المغناطيسي على المخ والعمود الفقري ، كما أجريت جراحة عاجلة لإصلاح القيلة منعا لحدوث تسرب السائل النخاعي



وأكدت الوزارة نجاح العملية الجراحية مع الحفاظ على الأعصاب والنخاع الشوكي ولم تتأثر حركة الطرفين السفليين ، حيث خرجت الطفلة بعد تمام الشفاء والتئام الجرح





