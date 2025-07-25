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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنت عمرها يوم .. تفاصيل عملية معقدة بمستشفى أطفال البحيرة

منشور الوزارة
منشور الوزارة
عبدالصمد ماهر

أعنلت وزارة الصحة والسكان ، إجراء جراحة عاجلة لطفلة عمرها يوم واحد تعاني من قيلة مائية بالظهر ، وذلك بمستشفى الأطفال التخصصي  ، محافظة البحيرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن طفلة حديثة الولادة عمرها يوم واحد دخلت  إلى قسم الحضانات تعاني من عيب خلقي (قيلة مائية) بالظهر

 

 الفحوصات الطبية اللازمة 

وتابعت الوزارة ، أجريت الفحوصات الطبية اللازمة والرنين المغناطيسي على المخ والعمود الفقري ، كما أجريت جراحة عاجلة لإصلاح القيلة منعا لحدوث تسرب السائل النخاعي


 وأكدت الوزارة نجاح العملية الجراحية مع الحفاظ على الأعصاب والنخاع الشوكي ولم تتأثر حركة الطرفين السفليين ، حيث خرجت الطفلة بعد تمام الشفاء والتئام الجرح


 

وزارة الصحة جراحة عاجلة البحيرة عيب خلقي الحضانات

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