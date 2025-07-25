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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالشروط والاوراق المطلوبة.. وظائف بوزارة الصحة

منشور الوزارة
منشور الوزارة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توافر فرص عمل بالإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية عن طريق الندب


التخصصات المطلوبة


• الفئة الأولى: طبيب بشري - طبيب أسنان - صيدلي
• الفئة الثانية: أخصائي هندسة - أخصائي نظم معلومات - أخصائي خدمة اجتماعية - أخصائي تمويل ومحاسبة
• الفئة الثالثة: باحث تنمية إدارية - باحث قانوني
• الفئة الرابعة: فني تسجيل طبي وإحصاء



شروط التقديم:


• ألا يزيد عمر المتقدم عن ٤٠ عاما
• توفر خبرة سابقة أو دراسات أكاديمية في مجال الإدارة الإستراتيجية أو أحد مجالات
عمل الإدارة التالية:

- التخطيط الصحي والسياسات
- المتابعة والتقييم
- اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار
- الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

 إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت (Word, PowerPoint, Excel, Outlook)
 اجتياز المقابلة الشخصية



الأوراق المطلوبة:


• ما يثبت الإجادة التامة للغة الإنجليزية (الفئة الأولى فقط)
• بيان حالة معتمد من جهة العمل موضحا به موقف المتقدم من الجزاءات
• السيرة الذاتية



طريقة التقديم:


- طلب مقدم بإسم السيدة الدكتورة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية
- تقدم الطلبات يدويًا بمقر الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بالدور السادس، وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة

يتم اختيار السادة المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير لإجراء المقابلات الشخصية طبقاً لمتطلبات شغل الوظيفة

آخر موعد للتقدم: 30 يوليو 2025

وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان فرص عمل الندب طبيب أسنان طبيب بشري

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