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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تجعل حب المغامرة ينسيك التزاماتك

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
أسماء عبد الحفيظ

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025، مواليد القوس من 22 نوفمبر حتى 21 ديسمبر يتمتعون بشخصية محبة للحرية والمغامرة ويملكون عقلًا فلسفيًا متفتحًا هم صريحون إلى حد الجرأة ويميلون للصدق حتى لو كان مؤلمًا يحبون السفر والتجارب الجديدة ويكرهون القيود والروتين

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو

يومك يحمل فرصًا للتجديد والخروج من الروتين قد تأتيك مكالمة غير متوقعة تغير مسار يومك أو عرض يساعدك على التقدم في فكرة أو مشروع قديم

صفات برج القوس

محب للحرية والمغامرة
ذكي وصريح
متفائل بالفطرة
أحيانًا مندفع ويصعب عليه الالتزام

مشاهير برج القوس

بريتني سبيرز
براد بيت
عاصي الحلاني
نجلاء فتحي

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتجربة شيء جديد أو تقديم اقتراح إبداعي قد تلمع أفكارك أمام الآخرين لكن تأكد من دراسة التفاصيل قبل التنفيذ

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الحب قد يزورك بشكل غير متوقع إذا كنت أعزب أما إن كنت مرتبطًا فحاول أن تبتعد عن النقد المباشر وامنح العلاقة بعض المرح والتجديد.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

تشعر برغبة في النشاط والحركة اغتنمها بالخروج في الهواء الطلق أو ممارسة رياضة خفيفة وابتعد عن الإفراط في الأكل الدسم

برج القوس وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة واعدة لكشف آفاق جديدة في العمل أو التعلم وقد يكون لديك فرصة سفر أو تغيير إيجابي على مستوى العلاقات أو السكن

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