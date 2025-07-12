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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. تأجيلات محتملة

برج القوس
برج القوس
أسماء عبد الحفيظ

برج القوس حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025، يطغى عليك حس المغامرة والطموح.

برج القوس حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025

اليوم قد يكون بداية لرحلة فكرية أو عملية جديدة، الطاقة إيجابية لكن التسرّع قد يكون العدو.

صفات برج القوس

مواليد 22 نوفمبر – 21 ديسمبر. القوس يتمتع بحب المعرفة والمغامرة، روح التحدي، وحب الحرية. لكنه قد يغفل التفاصيل ويحتاج للتركيز.

مشاهير برج القوس

تايلور سويفت وبراد بيت يبرزون بحبهم للتفرّد والتغيّر والمغامرة في الحياة والفن.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

إذا فكّرت في إطلاق مشروع أو توقيع اتفاق، اليوم له طابع التحفيز. لكن تفاجؤك بتأجيلات محتملة ينبهك لضرورة الاستعداد للمفاجآت.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

روحية الانفتاح تتيح لك فرصا جديدة للتواصل العاطفي. اللقاءات العفوية قد تحمل رسائل قوية. لا تفكر فقط بالمستقبل البعيد، ولكن كن حاضرًا في اللحظة اليوم.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي

نشاطك العالي يحتاج لتأطير… امشِ، مارس رياضة تحسّن المرونة، وتأكّد من إشبع جسمك الماء والطاقة باستمرار.

برج القوس وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

فلكياً، طاقتك المغامرة ستوجه نحو التعلم والسفر أو تحديث فلسفة حياتك. تبنّى المرونة وتعلّم من كل تجربة.

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