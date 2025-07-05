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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025.. تجنب أي توتر صحي مفاجئ

برج الميزان
برج الميزان
أسماء عبد الحفيظ

برج الميزان حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025، مواليد الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر) يتمتعون بحس فنّي، وشخصية متوازنة تحب العدل والجمال.

برج الميزان حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025

تحتاج إلى ترتيب أولوياتك المهنية لتفادي التشتت. في الحب، لحظات دافئة ومميزة تعيد إليك الشعور بالطمأنينة. حافظ على هدوئك لتجنب أي توتر صحي مفاجئ.

صفات برج الميزان

ديبلوماسيون، اجتماعيون، يحبون التناغم، وسياسيون بطبيعتهم. قد يواجهون صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة.

مشاهير برج الميزان

مثل بيلا حديد، أحمد حلمي، وأنغام، يعبرون عن التوازن وجاذبية الشخصية.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني

فرص لتنسيق اجتماع أو وساطة بين الزملاء. نجاحك اليوم يكمن في دقتك ولباقتك في التعامل.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

يوم مناسب للتواصل الرومانسي. شريكك يشعر بالتقدير، وقد تتلقى دعوة لطيفة أو لحظة خاصة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

الرياضة الخفيفة مثل المشي أو الأيروبيكس تساعدك اليوم في تصفية ذهنك.

برج الميزان وتوقعات العلماء للفترة المقبلة

الفترة المقبلة تدعمه كواكب الاستقرار والتوازن، وهي مناسبة لإعادة تنظيم العلاقات والالتزامات.

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