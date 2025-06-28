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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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برج الميزان حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. ناقش دون انفعال

برج الميزان حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..ناقش دون انفعال
برج الميزان حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..ناقش دون انفعال
أسماء عبد الحفيظ

 برج الميزان حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025، برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر) هو برج هوائي تحكمه كوكب الزهرة.

برج الميزان حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025

 يتميّز بحسّه العالي بالعدالة، واتزانه الداخلي، وميله للتناغم والانسجام مع المحيط.

صفات برج الميزان

يعشق التوازن والجمال، ساعي دائم لخلق بيئة متزنة.

دبلوماسي بطبعه، يمتاز بالذوق الفني في علاقاته وتصرفاته.

تميل ردود فعله للانعكاس الداخلي قبل التعبير، وتُظهر جمالًا في لغة الحوار.

مشاهير برج الميزان

أحمد حلمي

هم من الشخصيات التي تتميز بالنعومة والاتزان، وغالبًا ما يكون لهم تأثير مباشر في التوافق بين الآخرين.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني

يبرع هذا الأسبوع في خلق فرص تواصل جماعي وتعاون فكري: خاصة خلال اجتماع الفريق يوم السبت، حيث تنفتح الأبواب أمام شراكات متوازنة تُحفّز روحك العملية .

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اليوم يشجعك على إيجاد الحلول بإصرار قلبك وسلاسة لغة الحوار. النصيحة اليوم: الأصغاء الصادق يعيد توازن علاقتك. كما أن الموجة العاطفية المفتوحة قد تدفعك للبحث عن توافق حقيقي، حتى ولو جاء بعد أكثر من تجربة .

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

نبه الفلك إلى الحساسية الجسدية خلال تعامل أيام هذا الأسبوع: تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والجلوس الطويل. التجديد البدني يجب أن يصاحبه روح الإبتعاد المؤقت عن الضجيج .

برج الميزان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

توالي الكواكب يوحي ببناء هوية جماعية متوازنة في حياتك العملية والشخصية، فاتحا لك باب النجاح في القضايا التي تتطلب ضبط النفس والمهارات التفاوضية. الفترة المقبلة تبدو مناسبة لإطلاق مشاريع أو تحالفات جديدة، خصوصًا بعد 28 يونيو .

برج الميزان حظك اليوم برج الميزان حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025

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