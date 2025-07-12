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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. تحرك بخطوات ثابتة

برج الثور
برج الثور
أسماء عبد الحفيظ

 برج الثور حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025، ينصحك الفلك اليوم بأهمية التثبيت الذهني والهدوء قبل البدء بأي عمل أو اتخاذ قرار كبير. الطاقة قوية ومشعّة من حولك، لكن دون تركيز واضح قد تتحول إلى تفكك وتوتر. لذا، خذ لحظة لتتنفس بعمق، تواصل مع الطبيعة أو هدّئ ذهنك في موقف ساكن، ثم تحرّك بخطوات ثابتة. الأداء اليوم رائع إذا أنك مركز ورايق داخل داخلك.

صفات برج الثور

مواليد 20 أبريل – 20 مايو. برج ترابي تجمع شخصيته بين القوة والصبر والواقعية. يتميز الثور بثباته، وتفانيه في العمل، وقدرته على التحمل. شخصيته عملية ويحب الراحة والجمال بطبيعته. يعشق النظام ويُتقن التفاصيل بدقة. لكنه قد يواجه صعوبة في التغيير ويُعرف بعناده القوي.

الثور شخص مخلص وصادق في العلاقات، يعتمد على الإيماءات والرعاية بدلاً من الإفصاح اللفظي. حساس، وغيوره قد يظهر، لكنه يسعى دائماً لاستقرار علاقاته. صداقاته علاقات دائمة يبنيها طويلاً ويتمسّك بها لسنوات.

مشاهير برج الثور

من أبرز مشاهير برج الثور عالميًا:

أديل: صوت ثابت وطموح موسيقي عالي

نانسي عجرم: حيوية وشعبية وقرب من القيم المحلية

جورج كلوني: شخصية تلخص الأناقة والاستقرار الاجتماعي والثقة بالنفس

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم يشجّع على انطلاق مبادرات ومشاريع جديدة خاصة في الأعمال أو الشراكات المشتركة. الحظ يدعمك في توقيع عقد أو بدء مشروع تجاري، وربما ترتبط بقضية ميراث عائلي تُسلم فيها سلطة أو حق يبعث شعورًا بالأمان والاستقرار الطويل الأجل.

من الأفضل ألا تحاول القيام بكل شيء دفعة واحدة؛ بل خطّط بوضوح وانجز خطوة تلو الأخرى. التعاون المهني قد يُثمر اليوم، فقط حين تؤسس له بطريقة مدروسة وواقعية.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الثور اليوم مدعوم بطاقة هادئة وثابتة لتوطيد العلاقة. التواصل الصادق والرعاية الهادئة يفتحان المجال لعلاقات أعمق وأكثر ثباتاً. مشاعرك قوية لكنك تعبر عنها بطرق عملية: هدية، حضن، تدفئة. الاستماع والاهتمام بالتفاصيل يترك أثرًا رائعًا على الشريك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

الطاقة البدنية والعاطفية في حالة اعتدال اليوم. الأفضل أن تعزز هذه الحالة عبر المشي في الهواء الطلق أو الجلوس بلحظة استرخاء. روتين صحي بسيط، غذاء متوازن، والتركيز على الماء والجسد—كلها خطوات تدعم توازنك النفسي وتبعد عنك التوتر.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفلك يشير إلى دخول مرحلة تحول مهمّة لبرج الثور مع بداية فصل جديد يحمل تحديات وفرص. بما أن أورانوس بدأ يتحرك في الجوزاء، فإن السنوات المقبلة ستشهد تغييرات في الأفكار، الاستثمار، والقرارات المالية. الأسبوع الحالي، وخصوصًا القمر الكامل في الجدي بتاريخ 10 يوليو، يشير إلى لحظة تقييم للأهداف بعيد المدى والاستعداد لتحقيقها بتوازن.

2025 يعد عاماً يحمل للثور توازن بين الاستقرار والنمو. نصيحة علماء الفلك لك هي أن تُنظم خطواتك وتركز على ما يمنحك الثقة والاستقرار الداخلي، مع تقبّل بعض التغييرات المدروسة التي تخدمك مستقبلًا.

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