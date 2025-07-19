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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025..لا تدع حماسك يسبق حكمتك

برج الحمل
برج الحمل
أسماء عبد الحفيظ

برج الحمل حظك اليوم السبت 19 يوليو، اليوم تبدأ بطاقة إيجابية وشعور قوي بالرغبة في الإنجاز قد تواجه بعض الضغوط البسيطة لكنك قادر على التعامل معها بثقة لديك فرصة لتصحيح مسار أو اتخاذ قرار مهم يعيد لك التوازن

برج الحمل حظك اليوم السبت 19 يوليو وتوقعات الأبراج

النجوم تمنحك دفعة قوية هذا اليوم تساعدك على إنجاز ما تراكم خلال الأيام الماضية يوم مناسب لبدء حوار عالق أو إعادة التفكير في بعض العلاقات والمشاريع

صفات برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بالشجاعة والقيادة والحيوية يمتلكون رغبة دائمة في التحدي والنجاح ويكرهون التقييد يتمتعون بصراحة قد تكون جارحة أحيانًا لكنهم لا يقصدون الإيذاء

مشاهير برج الحمل

من أشهر مواليد برج الحمل عمر الشريف ماريا شارابوفا سارة جيسيكا باركر كنان إميرزالي أوغلو

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني

هناك فرصة اليوم لإثبات مهاراتك أمام فريق العمل أو الإدارة تجنب التسرع في اتخاذ القرارات وركّز على التفاصيل فقد تكون هي سر النجاح

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفي

إذا كنت في علاقة فقد يكون اليوم فرصة لتقريب المسافات من خلال حوار هادئ أما إذا كنت أعزب فهناك احتمالية للقاء شخص يلفت انتباهك بشكل غير متوقع

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي

رغم نشاطك العالي إلا أن جسدك يحتاج إلى راحة حقيقية تجنّب السهر المفرط وامنح نفسك وقتًا للاسترخاء والنوم المنتظم

برج الحمل وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

يتوقع الخبراء أن تكون المرحلة القادمة مليئة بالفرص لتطوير الذات وربما الانخراط في مشاريع جديدة سيكون عليك الموازنة بين الطموح والاستقرار للوصول إلى نتائج مرضية

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