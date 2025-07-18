سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كيكة المانجا

إذا كنتي من محبي الحلويات السهلة إليكِ طريقة عمل كيكة المانجا اللذيذة بخطوات سهلة وطعم منعش يناسب الصيف:

المكونات:

أولاً: الكيكة

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1 كوب زبادي أو لبن رايب

¾ كوب زيت نباتي

3 بيضات

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

1 كوب مانجا طازجة مهروسة (أو عصير مانجا طبيعي بدون سكر)

ثانياً: للوجه (اختياري)

شرائح مانجا طازجة للتزيين

كريمة خفق أو صوص مانجا

طريقة التحضير:

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهني قالب الكيك بالزبدة والدقيق.

في وعاء، اخفقي البيض والفانيليا والسكر جيدًا حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي الزيت والزبادي وقلبي حتى يتجانس الخليط.

ضيفي المانجا المهروسة وقلبي برفق.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح، ثم أضيفيهم تدريجيًا إلى الخليط مع التقليب برفق.

اسكبي المزيج في القالب وأدخليه الفرن لمدة 35-40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي).

بعد أن تبرد الكيكة، زيني الوجه بـ كريمة خفق أو صوص مانجا وشرائح مانجا طازجة.

نصائح: يمكن تضيفي مكعبات مانجا صغيرة داخل العجين.

استخدمي مانجا عويس أو سكري لطعم أحلى.