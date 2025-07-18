بدون ما يشرب زيت .. طريقة عمل الاستربس المقرمش

إذا كنتِ تودين تقديم أكلات سهلة ولذيذة نقدم لكِ طريقة عمل "الاستربس" المقرمش بطعم لا يقاوم، مثل الجاهز تمامًا، ويمكنك تقديمه كوجبة رئيسية أو مع الساندويتشات:



المكونات:

500 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح طولية (استربس)

كوب زبادي

ملعقة كبيرة خل

عصير نصف ليمونة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

رشة شطة (اختياري)



للتغليف:

كوب دقيق

نصف كوب نشا

ملح + فلفل + بابريكا + ثوم بودر + بصل بودر

ماء مثلج (لعمل عجينة خفيفة للدبل بانِه)

زيت للقلي

طريقة التحضير:

1. تتبيل الدجاج:

في وعاء، ضعي الزبادي + الخل + الليمون + التوابل، ثم أضيفي شرائح الدجاج وقلبيها جيدًا.

غطيها واتركيها في التتبيلة من ساعتين إلى ليلة كاملة في الثلاجة.



2. تحضير التغليفة:

في طبق، اخلطي الدقيق + النشا + التوابل الجافة.

في طبق آخر، حضّري عجينة خفيفة من الدقيق والماء المثلج (تكون شبه سائلة)



3. تغليف الدجاج (دبل بانِه):

خدي كل قطعة دجاج من التتبيلة.

غمسيها في خليط الدقيق.

ثم في العجينة الخفيفة.

ثم تاني في الدقيق (لتحصلي على طبقة كريسبي مقرمشة).

اضغطي عليها بإيدك شوية عشان القرمشة تمسك كويس.

4. القلي:

سخّني الزيت جيدًا، وقللي الحرارة متوسطة.

اقلي الاستربس لحد ما يكون لونه ذهبي ومقرمش.

طلّعيه على ورق مطبخ.

قدّميه مع صوص الرانش أو الجبنة أو الثومية.

ممكن تعمليه ساندوتش مع خس ومايونيز وخيار مخلل.

أو بجانب بطاطس محمرة وسلاطة كول سلو.