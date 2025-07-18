لذيذ وسهل .. طريقة عمل السجق المدخن

إذا كنتِ من محبي الأكلات السهلة الصيفية إليكِ طريقة عمل السجق المدخن بطريقة سهلة وطعم لذيذ:

-المكونات:

½ كيلو سجق مدخن (مُقطّع حلقات مائلة أو دوائر)

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

1 فلفل رومي مقطع شرائح (أخضر أو ألوان حسب الرغبة)

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 ثمرة طماطم مبشورة أو مفرومة ناعم

رشة ملح وفلفل أسود

رشة بابريكا أو شطة (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة زعتر أو بهارات لحمة (حسب الرغبة)

-طريقة التحضير:

1. سخني الزيت في طاسة على نار متوسطة، وضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل ويأخذ لون خفيف.

2. ضيفي الثوم المفروم وقلّبيه لمدة نصف دقيقة حتى تظهر رائحته.

3. ضيفي السجق المدخن وقلّبيه جيدًا حتى يتحمّر قليلاً (حوالي 5 دقائق).

4. ضيفي الفلفل الرومي، وقلّبي المكونات مع بعضها.

5. ضيفي الطماطم المبشورة، ثم الصلصة، وقلّبي جيدًا.

6. تبّلي بالملح، الفلفل، البابريكا أو الشطة، والزعتر أو البهارات.

7. غطّي الطاسة واتركي الخليط يتسبك على نار هادئة لمدة 10 دقائق

يُقدم مع عيش بلدي أو في سندوتشات مع بطاطس محمرة.

ممكن تقديمه كوجبة غداء خفيفة مع أرز أبيض أو مكرونة.