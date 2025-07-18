أبرزها ارتفاع الحرارة .. أعراض التهاب الأذن الوسطى

التهابات الأذن الوسطى من المشكلات الشائعة، خصوصًا عند الأطفال، لكنها تصيب الكبار أيضًا. وهي تحدث عندما تتجمع السوائل خلف طبلة الأذن وتسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية.

أعراض التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال:

بكاء متكرر بدون سبب واضح

شد الطفل لأذنه أو حكّها

صعوبة في النوم

ارتفاع في درجة الحرارة

قلة الشهية

خروج إفرازات من الأذن

فقدان التوازن أحيانًا

ضعف في السمع المؤقت

أعراض التهاب الأذن الوسطى عند الكبار:

ألم في الأذن (قد يكون حادًا أو نابضًا)

الإحساس بامتلاء أو ضغط داخل الأذن

ضعف في السمع المؤقت

خروج إفرازات صديدية أو شفافة

ارتفاع حرارة الجسم

الدوخة أو فقدان التوازن

طنين في الأذن

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا ظهرت أي من الأعراض التالية:

استمرار الألم لأكثر من يومين

إفرازات صديدية أو دموية من الأذن

ارتفاع شديد في الحرارة

أعراض دوخة شديدة أو فقدان توازن

تكرار الإصابة أكثر من مرة خلال فترة قصيرة