أضرار صادمة .. المارشميلو يصيب الأطفال بمرض مزمن

المارشميلو من الحلويات التي يعشقها الأطفال، لكنه رغم طعمه اللذيذ يحتوي على مكونات قد تضر بصحة الأطفال إذا تم تناوله بكثرة. إليك أبرز أضرار المارشميلو على الأطفال:

أضرار المارشميلو على الأطفال:

ارتفاع نسبة السكر

يحتوي على كمية كبيرة من السكر، مما يزيد خطر:

تسوس الأسنان

الإصابة بالسمنة

اضطراب مستويات السكر في الدم

زيادة الوزن ومشاكل السمنة المارشميلو غني بالسعرات الحرارية، وقيمته الغذائية منخفضة، مما يسبب زيادة في الوزن دون فائدة للجسم.

ضعف المناعة

الإفراط في تناول السكريات مثل الموجودة في المارشميلو قد يؤثر سلبًا على مناعة الطفل ويزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والعدوى.

تأثير سلبي على النشاط والتركيز

السكريات السريعة قد تعطي طاقة مؤقتة، لكنها تؤدي لهبوط مفاجئ في النشاط لاحقًا، وقد تؤثر على تركيز الطفل في المدرسة.

مكونات صناعية

كثير من أنواع المارشميلو تحتوي على ألوان ونكهات صناعية ومواد حافظة، وبعضها قد يسبب:

تهيج المعدة

فرط النشاط لدى بعض الأطفال (خاصةً من لديهم حساسية تجاه الإضافات الغذائية)

خطر الاختناق عند الأطفال الصغار

المارشميلو طري ولزج، وقد يُسبب خطر الاختناق خاصة للأطفال دون عمر 3 سنوات.

نصيحة:

يفضل تقديم المارشميلو للأطفال بكميات محدودة جدًا.

يُفضل شراء أنواع خالية من الألوان الصناعية أو تجهيزها في البيت بمكونات طبيعية إن أمكن.

لا تقدميه للأطفال في سن صغيرة دون رقابة.