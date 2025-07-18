هل أنت منهم .. 5 أبراج نرجسية ومغرورة

في علاقاتنا اليومية، نقابل شخصيات ساحرة وواثقة بنفسها، لكنها أحيانًا تتحول إلى مرآة لا ترى إلا انعكاسها هذه الصفات ترتبط غالبًا بما يعرف بـ"النرجسية"، وهي سمة تظهر بوضوح لدى مواليد بعض الأبراج.

فمن هم أكثر الأبراج النرجسية في عالم الفلك؟ وهل التعامل معهم مخاطرة؟ إليكم التفاصيل:

الأسد.. ملك الدراما ولفت الانتباه

مواليد برج الأسد يتمتعون بجاذبية طبيعية، لكنهم غالبًا يطلبون الإعجاب بشكل دائم. يشعرون بأنهم مميزون ويجب أن يكونوا محور الاهتمام في أي مكان.

العقرب.. واثق بدرجة صادمة

لا مجال للشك في قدراته من وجهة نظره. العقرب يثق بنفسه بشكل قد يبدو للآخرين تكبرًا أو تجاهلًا لمشاعرهم. النرجسية هنا تتجلى في حب السيطرة والانتقام إن شعر بالإهانة.

الجدي.. النرجسية المقنّعة

يظهر مواليد الجدي في صورة القائد المسؤول، لكنهم في كثير من الأحيان يرفضون النقد، ويعتبرون قراراتهم فوق الجميع. طموحهم الشديد يجعلهم أحيانًا لا يرون سوى أهدافهم.

الدلو.. عبقري لكنه مغرور

الدلو يعشق التفرد، ويرى نفسه أذكى وأسبق من محيطه. قد يتعامل بتعالي باسم "الاختلاف"، ويميل إلى تجاهل مشاعر الآخرين إذا تعارضت مع منطقه الخاص.

الميزان الوجه الجميل لكن؟

رغم رقيه وأناقة حضوره، إلا أن الميزان قد يقع في فخ النرجسية بسبب اهتمامه المفرط بمظهره وصورته الاجتماعية، مما يجعله أحيانًا يتجاهل حقيقة نفسه أو احتياجات من حوله.