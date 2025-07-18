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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة المانجو؟

المانجو
المانجو
ريهام قدري

المانجو من الفواكه الصيفية اللذيذة والغنية بالفوائد الصحية. إليك ما يحدث لجسمك عند تناولها:


-1. تقوي مناعتك

تحتوي على فيتامين C بنسبة عالية، مما يعزز جهازك المناعي ويحميك من العدوى ونزلات البرد.

- 2. تحسن صحة الجلد والشعر

غنية بـفيتامين A الضروري لصحة الجلد ونضارته.

مضادات الأكسدة الموجودة فيها تقلل من ظهور التجاعيد وتحافظ على شباب البشرة.

 3. تساعد في الهضم

تحتوي على إنزيمات هاضمة (مثل الأميليز) التي تسهّل تفكيك الطعام، خصوصاً النشويات.

غنية بالألياف فتقلل الإمساك وتحسّن حركة الأمعاء.

- 4. ترفع مستويات الطاقة

تحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز تمد الجسم بالطاقة السريعة، مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية في منتصف اليوم.

 5. تحمي العيون

تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان للأكسدة يساهمان في حماية شبكية العين وتقليل خطر التنكس البقعي.

 تناولها بكثرة قد يسبب:

ارتفاع السكر في الدم، خاصة لمرضى السكري، لأنها غنية بالسكريات.

زيادة الوزن لو أُفرط في تناولها.

حساسية لدى بعض الأشخاص (نادرة، لكن ممكنة).

المانجو مفيدة جدًا إذا تم تناولها باعتدال، وتعتبر خيارًا رائعًا لصحة البشرة، المناعة، والهضم. كوب واحد يوميًا يكفي للحصول على الفوائد دون ضرر.

المانجو مانجو المانجا

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