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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماسك سحري لتفتيح البشرة بعد المصيف في أسبوع

ماسك تفتيح البشرة
ماسك تفتيح البشرة
ريهام قدري

بعد المصيف، البشرة غالبًا بتكون مجهدة من الشمس والمياه المالحة أو الكلور، وبتحتاج لترطيب وتفتيح لطيف يهدّئ الاحمرار ويرجع النضارة. إليك ماسك طبيعي فعال لتفتيح البشرة بعد المصيف:


- ماسك الزبادي والعسل والليمون (لتفتيح وترطيب البشرة)

المكونات:

ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة صغيرة عسل نحل

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري للبشرة غير الحساسة)


الطريقة:

1. اخلطي المكونات جيدًا.


2. ضعي الماسك على وجهك النظيف واتركيه لمدة 15 دقيقة.


3. اغسليه بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسام.


4. رطّبي بشرتك بكريم مناسب.


- فوائد الماسك:

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير الجلد بلُطف وتفتيحه.

العسل مرطب طبيعي ومضاد للبكتيريا.

الليمون يساعد على التفتيح (لكن يُستخدم بحذر مع البشرة الحساسة).

 نصائح إضافية بعد المصيف:

استخدمي كريم ترطيب يومي يحتوي على الألوفيرا أو فيتامين E.

اشربي مياه كتير لتعويض الجفاف.

تجنبي التعرض المباشر للشمس بدون واقي شمس.

استخدمي مقشر خفيف مرة أو مرتين أسبوعيًا لإزالة الجلد الميت.


 

تفتيح البشرة البشرة ماسك تفتيح البشرة

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