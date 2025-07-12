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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. فرصة للحوار والحلول الوسط

برج الميزان
برج الميزان
أسماء عبد الحفيظ

برج الميزان حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025، تشعر اليوم بتوازن داخلي جيد، وميل إلى حل النزاعات والوصول إلى حلول وسطية.

برج الميزان حظك اليوم – السبت 12 يوليو 2025

 القمر يدعم مشاعرك ويحفّز التعاون.

صفات برج الميزان

مواليد 23 سبتمبر – 22 أكتوبر. الميزان بطبعه دبلوماسي، أنيق، اجتماعي، يسعى للعدل. لكنه يواجه صعوبة في اتخاذ القرارات أحيانًا.

مشاهير برج الميزان

كيم كارداشيان، وليام شكسبير، معروفان بالقدرة على التواصل وإدارة العلاقات بذكاء.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني

إذا كنت مطالبًا بقرار جماعي أو تحالف، اليوم فرصة لإنجاز ذلك بتوازن بين الأطراف. نشاطك الاجتماعي قد يولّد فرص عمل جديدة، فقط لا تتردد في طلب مساعدة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اليوم جيد للحوار العميق. التوافق العاطفي ممكن بإثراء المناقشات المشتركة والبحث عن أرضية مشتركة في القرار.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

جسمك يستجيب جيداً للنشاط المُنسّق، مثل اليوغا أو التأمل. حرصك على التوازن يساعد في تقليل التوتر العصبي.

برج الميزان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفلك يشير إلى أنك ستكون الشخصية الدبلوماسية في المرحلة القادمة. دخول أورانوس في الجوزاء قد يدفعك لتوسيع شبكتك اجتماعيًا ومهنيًا.

برج الميزان حظك اليوم حظك اليوم السبت

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