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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
أسماء عبد الحفيظ

فوائد العدس للنساء، لا يزال العدس يحتفظ بمكانته كواحد من أفضل الأطعمة الطبيعية المفيدة للصحة، خصوصًا للنساء. قد يبدو بسيطًا، وربما يُنظر إليه على أنه طبق تقليدي لا يواكب العصر، لكن الحقيقة العلمية تقول غير ذلك تمامًا.

فوائد العدس 

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

العدس ليس مجرد غذاء نباتي غني بالبروتين فحسب، بل هو كنز من الحديد والمعادن الضرورية لدعم قوة الدم والوقاية من فقر الدم الأنيميا، خاصة في مراحل الحياة المختلفة للمرأة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

العدس والحديد: علاقة لا غنى عنها

يُعدّ فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من أكثر المشاكل شيوعًا بين النساء، خصوصًا في سن البلوغ، أثناء الحمل، وبعد الولادة. يفقد الجسم الحديد باستمرار، وتزداد الحاجة إليه في فترات معينة، مما يتطلب تغذية مدروسة لسد هذا النقص.
وهنا يأتي دور العدس:

يحتوي كل 100 غرام من العدس المطبوخ على حوالي 3.3 ملغ من الحديد، وهو رقم ممتاز بالنسبة لمصدر نباتي.

يُعدّ أيضًا مصدرًا غنيًا بفيتامينات B المركب، خاصة حمض الفوليك، الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

ومع تناول العدس بانتظام، يمكن دعم الجسم بما يحتاجه من عناصر تساعد على إنتاج الهيموغلوبين (المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم)، مما يساهم في تحسين نشاط الجسم، التركيز الذهني، وتجنب أعراض التعب والخمول.

 كيف يساعد العدس النساء في مراحل عمرية مختلفة؟

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

1. في فترة البلوغ:
مع بداية الدورة الشهرية، يبدأ الجسم بخسارة الحديد شهريًا. وغالبًا ما تُهمل الفتيات الصغيرات تناول أطعمة غنية بالحديد. العدس في هذه المرحلة يعمل كداعم أساسي لتعويض ما يُفقد.

2. في الحمل والرضاعة:
المرأة الحامل تحتاج إلى مضاعفة كمية الحديد لدعم نمو الجنين وتكوين المشيمة. العدس، إلى جانب مكملات الحديد الموصى بها من الطبيب، يعد خيارًا ممتازًا كونه:

سهل الهضم.

لا يسبب الإمساك على عكس بعض المكملات

غني بحمض الفوليك، الضروري لمنع التشوهات الخلقية للجنين.

3. في سن اليأس وما بعده:
تنخفض مستويات الحديد في الجسم تدريجيًا، ويبدأ الجسم في مواجهة مشكلات مثل ضعف العظام والتعب العام. العدس يساعد في الحفاظ على التوازن الغذائي ويعزز صحة القلب، نظرًا لغناه بالألياف والبروتين النباتي.

فوائد العدس الإضافية للمرأة

تنظيم سكر الدم: العدس غني بالألياف التي تُبطئ امتصاص السكر، ما يجعله مناسبًا للنساء المعرضات للإصابة بسكري الحمل أو السكري من النوع الثاني.

تحسين الهضم: يساعد على تعزيز حركة الأمعاء، ويمنع الإمساك المزمن الذي تعاني منه الكثير من النساء.

خفض الكوليسترول: الألياف القابلة للذوبان تساعد على التخلص من الكوليسترول الضار وتحسين صحة الشرايين.

السيطرة على الوزن: العدس يمنح شعورًا بالشبع لفترات طويلة، مما يحد من الإفراط في تناول الطعام.

كيف يمكن إدخال العدس في النظام الغذائي اليومي؟

  • طبق العدس التقليدي العدس الأصفر أو البني مع الأرز البني أو خبز القمح الكامل.
  • إضافته إلى الشوربة أو السلطات.
  • إعداد كُرات العدس المشوية كبديل للبروتين الحيواني.
  • تناوله مع عصير ليمون طازج، لأن فيتامين C يساعد على امتصاص الحديد النباتي بشكل أفضل.
فوائد العدس الإضافية للمرأة فوائد العدس فوائد العدس للنساء

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