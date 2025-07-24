كبرت وبقت عروسة.. ابنة محمد حماقي تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

تداول مستخدمو الفيسبوك صوراً جديدة لابنة النجم محمد حماقي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بشكل أنيق بعد أن تغيرت ملامحها بشكل لافت، وبدت كأنها "عروسة صغيرة" وسط تعليقات الجمهور التي أعربت عن دهشتها من سرعة نموها وجمالها الطبيعي.

وظهرت الطفلة بإطلالة صيفية مبهجة، حيث ارتدت جمبسوت من قماش قطني خفيف بنقشة الأزهار الهادئة مع درجات الأزرق الفاتح، تزينه كشكشات ناعمة عند الصدر وعلى الأطراف، مما أضفى لمسة من البراءة والأنوثة الطفولية في آن واحد.

وتميزت الإطلالة بالبساطة والراحة، ما جعلها مثالية لأجواء الصيف والمناسبات العائلية.

وقد لاقت الصورة تفاعلاً واسعًا من محبي الفنان محمد حماقي، الذين أثنوا على جمال ابنته العفوي، وكتب البعض: "نسخة من والدها"، بينما علق آخرون: "كبرت وبقت عروسة فعلاً!".

يُذكر أن حماقي يفضل إبقاء حياته العائلية بعيدًا عن الأضواء، لكن هذه الصورة التي تم تداولها مؤخرًا أعادت الأضواء إلى أسرته الصغيرة.