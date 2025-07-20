تو بيس .. نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا بفستان مكشوف والسعر مفاجأة

خطفت الفنانة نيكول سابا الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة، بسيطة وملفتة، عكست روح الصيف المنعشة وأسلوبها الجريء المعتاد في اختيار الأزياء.

ظهرت نيكول مرتدية فستان صيفي من قطعتين (تو بيس) يجمع بين العصرية والراحة، ويتميز بتصميمه المكشوف من منطقة البطن، ما أضفى على اللوك لمسة من الجاذبية والأنوثة.

القطعة العلوية عبارة عن توب قصير بدون أكمام بقماش مطاطي مريح، يبرز منطقة الأكتاف والذراعين، وجاء مزينًا بنقوش كبيرة بألوان متناغمة من البني الداكن والنبيتي والأبيض الكريمي مع لمسات من التركواز الباهت، وهي ألوان مستوحاة من الطبيعة تناسب أجواء الصيف والنهار.

أما التنورة، فجاءت واسعة ومنسدلة بطول ماكسي، بنفس الطبعات اللونية، ما منح الإطلالة توازنًا بين الجرأة في الجزء العلوي، والأنوثة والرقي في الجزء السفلي.

التنورة من خامة خفيفة مناسبة للأجواء الحارة، ما يجعل الإطلالة مثالية لأوقات النهار، سواء على البحر، أو في خروجة صيفية عادية.

واعتمدت نيكول تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها الذهبي المموج ينسدل على كتفيها بحرية، بأسلوب يوحي بالعفوية والراحة. كما أضفت نظارة شمسية دائرية داكنة لمسة كلاسيكية زادت من غموض وجاذبية اللوك، مع مكياج ناعم جدًا يركز على البشرة المتوهجة والشفاه الوردية الطبيعية.

الإطلالة بمجملها تعكس ذوق نيكول الراقي في اختيار قطع ملابسها الصيفية، حيث جمعت بين البساطة والأناقة بلمسة عصرية وشبابية، وبلغ سعر هذا اللوك حوالي ٤ آلاف جنيه مصري، وهو سعر متوسط يعكس توازن القطعة بين التصميم الجذاب والخامة المريحة.



