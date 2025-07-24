أفكار لقضاء إجازة ممتعة بدون أي تكاليف" أو

يجب علي كل ام أن تهتم بإجازة ابناءها ولذلك نقدم إليك مجموعة من الطرق المميزة لقضاء الإجازة بدون تكاليف تشعرك بالمتعة والتجديد دون ان تجهدي نفسك ماديًا:

افكار لقضاء إجازة مميزة



1. نزهة في الطبيعة

اذهبي لحديقة عامة أو على النيل أو إلى مكان به خضرة وهواء نقي.

خذي معك وجبة خفيفة من البيت وكتاب أو مشغل موسيقى.

-2. قراءة كتب مؤجلة

اختاري رواية أو كتاب تطوير ذاتي كنتِ تؤجلينه.

خصصي لنفسك ركن مريح في البيت واصنعي لنفسك جو “مكتبة” مصغرة.

- 3. ماراثون أفلام أو مسلسلات

اختاري قائمة من الأفلام الكلاسيكية أو المسلسلات الكوميدية.

حضّري فشارًا وشاي أو مشروب بارد وعيشي أجواء السينما في البيت.

- 4. تجربة اليوغا أو التأمل

على اليوتيوب في قنوات كثيرة لتمارين بسيطة بدون أدوات.

ابدئي صباحك بجلسة يوغا أو تنفس عميق لتجديد الطاقة.

5. أنشطة فنية أو DIY

جربي الرسم، الكتابة، التلوين، أو حتى إعادة تدوير أشياء بالبيت.

ممكن تعملي زينة بسيطة أو تنجزي مشروع صغير من خامات متوفرة.

6. تجربة وصفة جديدة

دوري على وصفة سهلة من مكونات في البيت (كيك، فطيرة، مشروب بارد).

ادخلي المطبخ كأنها مغامرة واكتشفي متعة الطبخ بدون ضغوط.

7. التواصل مع الأصدقاء

اتصلي بصديقة قديمة أو نظّمي مكالمة جماعية أونلاين.

اللقاءات الافتراضية ممكن تكون ممتعة لو أضفتي لها فكرة أو لعبة.

8. كتابة يوميات أو أهداف

خصصي كراسة لكتابة مشاعرك، أفكارك أو حتى خطط مستقبلية.

مفيدة لتفريغ الطاقة السلبية واسترجاع ذكريات جميلة.

- 9. جولة تصوير بالموبايل

اذهبي لمكان قريب وصوّري تفاصيل صغيرة (أشجار، نوافذ، ألوان).

ارجعي عدّلي الصور بتطبيق بسيط وانشريها لو حبيتي.

-10. يوم عناية بالنفس

حمام دافئ، ماسك طبيعي، باديكير منزلي، موسيقى هادئة.

المصدر : family site