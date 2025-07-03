كيكة يوم الإجازة بكوب دقيق.. اقتصادية وهشة بدون فرن

إذا كنت تودين تقديم حلويات سهلة وغير مكلفة يوم الإجازة إليكِ طريقة سهلة لعمل كيكة الطاسة (كيكة المقلاة) بدون فرن، وتطلع هشة ولذيذة جدًا:
المكونات:
1 كوب دقيق
2 بيضة
نصف كوب سكر
نصف كوب حليب
ربع كوب زيت
1 ملعقة كبيرة كاكاو خام (اختياري لعمل كيكة شوكولاتة)
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
الطريقة:
في وعاء عميق:
اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط فاتح وهش.
أضيفي الحليب والزيت وقلّبي جيدًا.
أضيفي المكونات الجافة:
انخلي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح (وأضيفي الكاكاو لو بتحبيها شوكولاتة).
أضيفيهم تدريجيًا إلى الخليط وقلّبي حتى تحصلي على قوام كيك ناعم ومتماسك.
سخني الطاسة:
اختاري طاسة غير لاصقة (تيفال أو سيراميك).
ادهنيها بنقطة زيت أو قطعة زبدة، وسخنيها على نار هادئة جدًا.
اسكبي الخليط في الطاسة:
غطّي الطاسة بغطاء محكم.
اتركي الكيكة على نار هادئة جدًا (مثل نار الكاتيل) لمدة 20 – 25 دقيقة أو حتى تنضج.
اختبري النضج:
اغرزي عود خشب أو شوكة، لو خرجت نظيفة فالكيكة جاهزة.
قلبي الكيكة (اختياري):
إذا أردتِ تحمير الوجه الآخر، قلبي الكيكة بحذر واتركيها دقيقة واحدة على الجانب الثاني.
اقتراح للتزيين:
رشي سكر بودرة، أو صوص شوكولاتة، أو زينيها بكريمة أو مربى حسب الرغبة.