أبرزهم الدلو .. ابراج تحتاج إلي إجازة والسفر ..هل انت منهم ؟؟

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم العطلات الصيفية، يتزايد شغف الكثيرين بالسفر والاستجمام. ويبدو أن الأبراج الفلكية تلعب دورًا في تحديد شغف البعض بالإجازات والتنقل بين البلدان. فقد كشفت تحليلات فلكية أن بعض الأبراج تُعرف بحبها الفطري للسفر، وارتباطها القوي بالمغامرات واكتشاف الجديد. إليكم أبرز الأبراج التي لا تفوّت أي فرصة لقضاء عطلة أو خوض تجربة سفر مميزة.

إليك قائمة أكثر الأبراج التي تعشق الإجازات والسفر، بناءً على الصفات الفلكية المعروفة بحب المغامرة والتجديد:



- 1. القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

ملك السفر بلا منازع

يعشق المغامرات والتعرف على ثقافات جديدة.

لا يطيق الروتين، والإجازة بالنسبة له هي حياة.



2. الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

فضولي ويحب التنقل واكتشاف أماكن جديدة.

يسافر بحثًا عن التجارب المتنوعة والناس المختلفين.

لا يحب المكوث طويلاً في مكان واحد.



3. الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

يعشق السفر غير التقليدي، مثل الرحلات التطوعية أو إلى أماكن نائية.

الإجازات بالنسبة له وسيلة للهروب من القيود.

دائمًا يبحث عن تجارب فريدة وغير مألوفة.



4. الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

يحب السفر الفاخر والإجازات المليئة بالأنشطة.

يعشق الأماكن التي تمنحه فرصة للمرح والتألق.

لا يسافر إلا بطريقته الخاصة وبأسلوبه المميز.



5. الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

يحب السفر من أجل الراحة والجمال.

يعشق الوجهات الرومانسية والفنادق الأنيقة.

الإجازة بالنسبة له هي فرصة للهدوء والتوازن.