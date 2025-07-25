وفاة الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

تٌوفي الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر، وسط حالة من الحزن والصدمة بين محبيه و زملائه في الوسط الإعلامي.

وكتب أحد أصدقائه، عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “انك تصحى على خبر وفاة صديق عزيز وانسان نبيل وقمة الأخلاق والتواضع خسارة كبيرة ، إن القلب ليحزن وان العين لتدمع وانا لفراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى رينا يا هيثم.. ربنا يرحمك و يغفر لك و يصبر أسرتك”.

وعلق آخر: "يارب أنت العالم قد ايه هيثم كان مؤدب ومحترم وخلوق و متدين وبيخاف ربنا وعمره ما زعل حد، اللهم أكرم مثواه بقدر ما هو كان كريم مع الناس في الدنيا".