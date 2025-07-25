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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يخوض مرانا قويا من الجيم .. شاهد

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عاشور من الجيم، أثناء اداء التمارين الرياضية استعدادا للحاق بفريقه بعد تعافيه من الإصابة.

إمام عاشور 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  نظيره فريق البنزرتي التونسي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية؛ استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، وتقام على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة.

كان الفريق حقق الفوز على فريق الملعب التونسي وديا في أول المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

الأهلي فريق البنزرتي التونسي إمام عاشور النادي الأهلي انستجرام

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