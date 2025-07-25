ناصر منسي رأس الحربة الأساسي للزمالك الموسم الجديد

شارك الإعلامي خالد الغندور منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، بشأن الزمالك خلال الموسم المقبل.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "ناصر منسي الأسطورة هو الرأس حربة الأساس للزمالك مع بداية الموسم الجديد".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، مواجهة ودية أمام نظيره وادي دجلة، ضمن البرنامج التحضيري للموسم الرياضي 2025 – 2026.

تُقام المباراة على ملعب "نادي النادي" في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يواصل الفريق الأبيض معسكره المغلق الذي انطلق مؤخرًا استعدادًا للموسم الجديد، والمقرر أن ينتهي في 27 يوليو الجاري.