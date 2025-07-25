قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تسعى لمصادرة السفينة مادلين بشكل دائم
بعيون حشرة و18 إسطوانة.. شاهد أغرب سيارة حديثة من بوجاتي
أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر.. انخفاض الدولار وارتفاع اليورو
صب عليها طبقة من الأسمنت.. عامل ينهي حياة زوجته بالبحيرة
رحيل وشيك داخل الزمالك.. 3 أسماء تخرج من الحسابات
غزة تصحو على صدمة جديدة بعد تصريحات أمريكية ومخاوف من تشديد الحصار
قتل زوجته.. ضبط عامل خردة في المنوفية
صعق كهربائي ينهي حياة شخص في مزرعة بالصف
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
"الزواج مش بس فرح".. ماذا قدمت وزارة التضامن في برنامج "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج؟
وظائف شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى 2025.. الشروط وطريقة التقديم
مصري يدخل قائمة أغلى 10 مهاجمين بتاريخ البريميرليج.. من هو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيل وشيك داخل الزمالك.. 3 أسماء تخرج من الحسابات

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

في إطار خطة إعادة الهيكلة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف مصدر مسؤول أن هناك توجهًا فنيًا وإداريًا للتخلي عن عدد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك تمهيدًا للتعاقد مع عناصر جديدة تناسب تطلعات الجهاز الفني في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، قد أوصى بضرورة تسويق ثلاثة لاعبين خلال الفترة المقبلة، وهم: أحمد الجفالي، سيف الدين الجزيري، صلاح الدين مصدق.  

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل في دراسة العروض المقدمة للاعبين الثلاثة، على أن يتم تسويقهم سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، من أجل إتاحة أماكن في القائمة المحلية والقارية للتعاقد مع لاعبين أجانب جدد على مستوى الهجوم والدفاع، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة النادي لتجديد دماء الفريق، وضم عناصر قادرة على تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة، مع الحفاظ على التوازن المالي والاستفادة من القيمة السوقية الحالية لهؤلاء اللاعبين.

الزمالك سيف الدين الجزيري أحمد الجفالي جون إدوارد يانيك فيريرا صلاح مصدق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرصة ذهبية لطلاب علمي علوم.. 74% لكليات الطب بمؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

قطع المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

100 يوم صحة

100 يوم صحة.. 14 مليون و556 ألف خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام

الغسيل الكلوي

بدون انتظار .. الرعاية الصحية: الغسيل الكلوي بأسوان من خلال 250 ماكينة

بالصور

أميرة الجليد.. سيارة تشبه الطبق الطائر في مزاد مقابل ملايين الدولارات

سيارة XF58
سيارة XF58
سيارة XF58

العلامات الصينية تهيمن على سوق السيارات الأوروبية في 2025

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

قاوم المرض بابتسامة.. محطات في ذكرى حاوي الشاشة فاروق الفيشاوي

فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

إيلون ماسك يطلق "ادعاء مجنون" آخر بشأن خدمة روبوتاكسي

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد