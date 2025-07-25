رحيل وشيك داخل الزمالك.. 3 أسماء تخرج من الحسابات

في إطار خطة إعادة الهيكلة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف مصدر مسؤول أن هناك توجهًا فنيًا وإداريًا للتخلي عن عدد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك تمهيدًا للتعاقد مع عناصر جديدة تناسب تطلعات الجهاز الفني في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، قد أوصى بضرورة تسويق ثلاثة لاعبين خلال الفترة المقبلة، وهم: أحمد الجفالي، سيف الدين الجزيري، صلاح الدين مصدق.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل في دراسة العروض المقدمة للاعبين الثلاثة، على أن يتم تسويقهم سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، من أجل إتاحة أماكن في القائمة المحلية والقارية للتعاقد مع لاعبين أجانب جدد على مستوى الهجوم والدفاع، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة النادي لتجديد دماء الفريق، وضم عناصر قادرة على تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة، مع الحفاظ على التوازن المالي والاستفادة من القيمة السوقية الحالية لهؤلاء اللاعبين.