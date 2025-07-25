خالد الغندور يدعم حسين لبيب بعد اجرائه جراحة ناجحة

حرص الإعلامي خالد الغندور، على تقديم الامنيات بالشفاء الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد اجرائه لعملية جراحية.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “الف مليون سلامة للكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بعد إجراءه عمليه ناجحة و الحمد لله و اتمني من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل بإذن الله”.

حسين لبيب يجري عملية جراحية

أجرى الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عملية جراحية أمس الخميس، بإحدى مستشفيات القاهرة، وقد تكللت العملية بالنجاح.

ونصح الفريق الطبي المعالج الكابتن حسين لبيب بالحصول على فترة راحة تمتد لأسبوعين، بعيدًا عن الضغوط والعمل، على أن يعود بعدها لمباشرة مهامه الإدارية داخل القلعة البيضاء.

وفي هذا السياق، أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لرئيس النادي، متمنين له تمام العافية والعودة سريعًا لقيادة النادي في هذه المرحلة المهمة.