على سبيل الإعارة .. نابولي يعلن انتقال لاعبه إلى تورينو

يواصل نادي نابولي الإيطالي تحركاته في سوق الانتقالات الصيفي، بحثًا عن تدعيم صفوفه.

وقال نادى نابولى في بيان عبر موقعه الرسمي: “أبرم نابولي رسميًا صفقة انتقال سيريل نجونجي إلى تورينو، على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء الإلزامي”.

من جانب اخر، وتعثر مفاوضاته مع بولونيا بشأن التعاقد مع السويسري دان ندوي، الذي كان على رأس أولويات النادي خلال الأسابيع الماضية، ما فتح الباب أمام خيارات بديلة لتعويض هذا التأخير.

ويُنتظر أن تتضح ملامح الصفقة خلال الأيام المقبلة، في حال تلقت إدارة البلوز عرضًا رسميًا يتناسب مع مطالبها المالية.