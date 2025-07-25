كريستيانو رونالدو يصل إلى معسكر النصر في النمسا

وصل كريستيانو رونالدو مهاجم النصر وقائد الفريق، إلى المعسكر المقام في النمسا، استعدادًا للموسم المقبل.

وكان النصر السعودي أعلن تعاقده مع خورخي خيسوس لتدريب الفريق، بعد أشهر قليلة من رحيله عن الهلال.

تعليق خيسوس

وقال خيسوس، في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط" السعودية: “لولا دعوة رونالدو لما تواجدت في النصر، كريستيانو لاعب لطالما فاز بكل شيء أينما لعب، ولكن ليس في السعودية حتى الآن، سأرى إن كان بإمكاني مساعدته في الموسم القادم”.

وتابع: “أعشق التواجد في السعودية، إنها بلد المستقبل، سعيد بالعودة إليها، لطالما كنت سعيدًا جدًا هنا، ولطالما حققت الفوز، والآن سأحاول تكرار ذلك”.