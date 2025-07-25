مصطفى يونس: الأهلي أكبر مفسدة في مصر.. ولن أرجع في كلامي

فجّر مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تصريحًا مثيرًا للجدل، حيث أكد أن النادي الأهلي يُعد "أكبر مفسدة في مصر"، مشددًا على تمسكه بتصريحاته السابقة بهذا الشأن.

وقال يونس، خلال ظهوره في برنامج «الكابتن بلس» الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسن عبر قناة «DMC بلس»:"لازلت عند كلامي.. الأهلي أكبر مفسدة في مصر، ومش الأهلي لوحده، الرياضة كلها فيها فساد".



وتابع: "أنا مش بغير كلامي، وكل كلمة بقولها أنا عارفها كويس، وروحت النيابة لما اشتكوني وقلت لهم أنا أقصد فلان الفلاني".



ووجّه يونس رسالة مباشرة إلى مقدم البرنامج أحمد حسن، قائلاً:"متدخلنيش في السكة دي عشان مش عايز أتكلم فيها أكتر من كده".