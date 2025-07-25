بن شرقي: الأهلي لا يختلف عن فرق أوروبا

أشاد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي، بأداء الفريق ومكانته القارية، مؤكدًا أن الأهلي لا يقل عن الأندية الأوروبية الكبرى، مستشهدًا بالمستوى الذي ظهر به الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال بن شرقي في تصريحات إعلامية لقناة الأهلي: "الأهلي ما بيختلفش عن فرق أوروبا، وده واضح لما واجهنا بورتو في كأس العالم، كنا ند بند معاهم وقدمنا مستوى قوي".

وأضاف: "بصراحة كنت متضايق من التعادل، لأننا كنا بنطمح نفرّح جمهور الأهلي بنتيجة أفضل، كنا قريبين من الفوز".

ووجّه بن شرقي رسالة شكر خاصة لجماهير القلعة الحمراء، قائلًا: "بحيي الجمهور اللي ساندنا في البطولة، فعلاً كان ليهم دور كبير، وحسسونا إننا في بيتنا من كتر الحب والدعم اللي شوفناه.. بشكركم كلكم".