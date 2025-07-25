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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق يلتهم حوش منزل في البلينا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق داخل حوش مشيد بالطوب الأبيض، ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملحق بمنزل أحد الأهالي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو "محمود ح.م.ا"، 22 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة والسيطرة على النيران وإخمادها.

أسفر الحريق عن احتراق كمية من العروق الخشبية والبوص، دون وقوع إصابات، وأفاد مالك المنزل بمضمون ما سبق، مرجعًا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي نتيجة توصيلات عشوائية بالحوش، ونفى وجود شبهة جنائية أو اتهامه لأحد بالتسبب في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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