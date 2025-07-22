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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

24 ساعة دامية في سوهاج.. مصرع 9 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة وحوادث متفرقة تهز الشارع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سلسلة من الحوادث المأساوية التي تنوعت بين حوادث طرق وغرق وحرائق، إضافة إلى أحكام قضائية مثيرة للاهتمام.

وأسفرت تلك الوقائع عن مصرع 9 أشخاص، بينهم أطفال وسيدات، وإصابة آخرين، ما أعاد التساؤلات حول سلامة الطرق والإجراءات الوقائية.

وفيما يلي أبرز الأحداث التي شهدتها سوهاج:

حريق داخل مطعم فول وفلافل في جرجا

شهدت مدينة جرجا اندلاع حريق محدود داخل مطعم فول وفلافل مملوك لأحد المواطنين أثناء تشغيل أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن تسرب غاز واشتعال النيران. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده.

أسفر الحريق عن إصابة أحد العمال ويدعى "أيمن ع. م."، 36 عامًا، بحروق بسيطة في الوجه والذراعين أثناء محاولته إخماد النيران، وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

غرق شاب بعد انقلاب تروسيكل في ترعة بجهينة

في حادث مأساوي بمركز جهينة، لقي شاب يُدعى "حسام ع. م."، 18 عامًا، مصرعه غرقًا عقب انقلاب تروسيكل كان يقوده وسقوطه داخل الترعة الرئيسية الموازية للطريق العام.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وأفادت التحريات أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة، ولا توجد شبهة جنائية. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي.

مصرع سائق جرار زراعي في البلينا وإصابة مرافقه

لقي عامل يبلغ من العمر 40 عامًا مصرعه بمركز البلينا إثر انقلاب جرار زراعي محمل بمقطورتين داخل أرض زراعية مجاورة للطريق، بسبب اختلال عجلة القيادة بيده أثناء السير.

أسفر الحادث أيضًا عن إصابة مرافقه، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى البلينا المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

براءة 6 متهمين في قضايا مخدرات بعد ثبوت تلفيق الاتهامات

في حكم قضائي نادر من نوعه، أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا ببراءة 6 متهمين في قضايا مخدرات وأسلحة نارية بعد ثبوت عدم صلتهم بالمضبوطات، ووجود تناقضات في أوراق القضية، وشبهات في إجراءات الضبط والتفتيش.

وأكد دفاع المتهمين أن القضية افتقرت إلى الأدلة القانونية، وأن المتهمين تم الزجّ بهم دون قرائن كافية. وقد استقبل ذوو المتهمين الحكم بالفرح والدموع، وسط إشادة بنزاهة القضاء المصري.

مصرع 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بترعة في المنشأة

شهد طريق الهماص بمركز المنشأة حادثًا مفجعًا، راح ضحيته 4 أفراد من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي "بيجو" في ترعة مجاورة للطريق، وتم انتشال الجثث من المياه بواسطة قوات الإنقاذ النهري.

وتبين أن الضحايا هم رجلان وسيدة وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، يقيمون جميعًا بعزبة النمر بدائرة المركز، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى المنشأة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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