قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية قناة السويس تطلق أولى جولاتها الترويجية للعام المالي 2025-2026 بزيارة للصين
اهتمام ترامب بـ باكستان يدفع الهند إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الصين
رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك
مروان عطية يطالب الأهلي بتعديل راتبه.. أحمد حسن يكشف التفاصيل
خناقاتنا كلها مضحكة وبسيطة .. حسام حبيب يعتذر لــ شيرين عبد الوهاب
رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال يواصل استخدام التجويع سلاحا في حرب الإبادة
رئيس الوزراء يستعرض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها
ألمانيا: عمل مكثف مع فرنسا وبريطانيا لإيجاد حل دبلوماسي دائم للملف النووي الإيراني
لا علاقة له بالرجولة.. هناء تطلب الخلع: وضع كاميرات في غرفتي لابتزازي
مدبولي: دعم الاستثمارات في قطاع التعدين وإتاحة المزيد من التيسيرات.. نواب: خطوة استراتيجية لتعظيم العوائد القومية ومواجهة التقلبات الاقتصادية
الزمالك يتراجع عن خطة ظهور شيكابالا إعلاميًا عبر قناة النادي.. اعرف السبب
المالية: دورات تدريبية للإعلاميين من دول التعاون الإسلامي بالتعاون مع اتحاد الإذاعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتقدير ممتاز.. أول معيد كفيف بجامعة سوهاج يحصل على درجة الماجستير في الإعلام

الباحث الكفيف عربي محمد نعمان
الباحث الكفيف عربي محمد نعمان
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فخره بحصول الباحث عربي محمد نعمان المعيد بقسم الإعلام بكلية الآداب على درجة الماجستير بتقدير ممتاز.

وهو أول معيد كفيف يتم منحه درجة الماجستير بجامعة سوهاج، وذلك عن الرسالة المقدمة بعنوان “دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الشباب المصري نحو الأزمة الاقتصادية”.

وهنأ الباحث على تفوقه وتغلبه على مصاعب وتحديات الإعاقة، مؤكداً على أنه فقد بصره ولكن أنعم الله عليه بالبصيرة والعزيمة والقوة لتخطي كل العقبات واجتياز سنوات الدراسة.

واستكمال الدراسات العليا والحصول على مقعد متفرد بين أعضاء الهيكل الأكاديمي بقسم الإعلام، متمنياً للباحث دوام النجاح والتوفيق والاستمرار في التقدم والازدهار.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور محمد توفيق عميد الكلية، أن لجنة الإشراف على الرسالة ضمت كلا من الدكتور صابر حارص محمد، أستاذ الصحافة المساعد المتفرغ بقسم الإعلام.

والدكتورة أسماء عبد الراضي السمان، مدرس الصحافة بالقسم، أما لجنة لجنة المناقشة والحكم فقد شملت كلا من الدكتور حلمي محمود محسب، رئيس قسم الإعلام الإلكتروني بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة قنا (رئيسًا ومناقشًا)، والدكتور صابر حارص، والدكتور أحمد حسين محمدين، أستاذ الصحافة المساعد المتفرغ بكلية الآداب بسوهاج.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تعيين الباحث عربي محمد نعمان معيداََ بقسم الإعلام بكلية الآداب عام 2022، بعد حصوله على الترتيب الأول على دفعته رغم ظروف اعاقته البصرية وتحديات الدراسة بالجامعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج الباحث الكفيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

قبل قطع الخدمة لعدم السداد.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

ترشيحاتنا

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

مها الصغير

كلمتين بقولهم لنفسي .. أول تعليق للمذيعة مها الصغير بعد أزمة اللوحات

بالصور

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

بتكلفة 10ملايين جنيه.. إنشاء كوبرى جديد لخدمة أهالي ابو حماد

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب

طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.
طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.
طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.

بعد خيانة مدير الذكاء الاصطناعي.. مشاهير وقعوا ضحية الكاميرات

فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد