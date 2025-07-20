نائب محافظ سوهاج يفتتح محطة تنقية مياه لخدمة 50 ألف نسمة بـ"تونس"

افتتح الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، محطة تنقية مياه جديدة بقدرة إنتاجية تتجاوز 30 ألف لتر يوميًا، والتي أنشأتها إحدى المؤسسات الخيرية، لتوفير مياه شرب نقية لعدد من قرى مركز سوهاج، منها قرى:

“تونس، نجع البربخ، نخل حسانين، نخل ضرار، وطريق نجع الباطن”، بإجمالي عدد مستفيدين أكثر من 50 ألف نسمة، بحضور محمد شوقي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

والداعية الإسلامي الشهير الشيخ كارم الفقي، وعدد من القيادات المجتمعية والدعوية وأهالي قرى المركز.

محافظة سوهاج

ويُعد هذا المشروع الخدمي أحد المبادرات النوعية التي نفذتها إحدى المؤسسات الخيرية لدعم القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج، والذي يواكب رؤية الدولة التنموية لتحسين جودة الحياة.

وتعزيز خدمات البنية الأساسية في المناطق المحرومة، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، أن إنشاء محطة تنقية مياه جديدة يخدم آلاف المواطنين بقرى مركز سوهاج يُعد خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات الأساسية بالمناطق الريفية.

واشار إلى أن مشروعات مياه الشرب تأتي في مقدمة أولويات الدولة، لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين وجودة حياتهم، مثمنًا جهود المجتمع المدني في دعم تلك المشروعات الحيوية.