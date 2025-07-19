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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق يلتهم سطح منزل بقرية برخيل في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية برخيل التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق بسطح منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح، ملك المواطن "خلاف ك.م.ا"، 36 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي أجزاء المنزل أو المنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن احتراق كمية من البوص والعروق الخشبية الموجودة بسطح المنزل، دون حدوث أي إصابات بشرية.

وبسؤال مالك المنزل، أفاد بمضمون ما حدث، مرجحًا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي نتيجة أسلاك عشوائية أعلى سطح المنزل، ونفى وجود شبهة جنائية أو اتهامه لأي شخص بالتسبب في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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