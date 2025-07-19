بتكلفة 28 مليون جنيه .. مواعيد إشاعة وحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى سوهاج الجامعي

تسعى دائما جامعة سوهاج ، إلى التطوير و التحسين فى كافة الإدارات وكذلك بالنسبة لمستفشى سوهاج الجامعى .

مستشفى سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وحدة الرنين المغناطيسي بعد الإنتهاء من أعمال التحديث والتطوير، بمستشفى سوهاج الجامعي.

يأتي ذلك في إطار خطة الجامعة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية تشخيصية دقيقة وحديثة للمرضى.

جهاز الرنين المغناطيسي

يعمل جهاز الرنين المغناطيسي الموجود بالوحدة منذ عام 2009، وتم تحديثه وتزويده بتقنيات وامكانيات حديثة متقدمة، بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في مجال التصوير الطبي داخل المستشفى.

تسعى جامعة سوهاج، دائمًا إلى دعم وتطوير الأقسام المختلفة داخل المستشفى الجامعي، من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية بما يواكب التطور العالمي في مجالات التشخيص والعلاج.

رئيس جامعة سوهاج

أوضح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إلى أن وحدة الرنين بعد التحديث ستسهم في تقديم خدمة أسرع وأكثر دقة للمرضى.

موعد عمل وحدة الرنين

تعمل وحدة الرنين المغناطيسي على مدار خمسة أيام أسبوعيًا، من الأحد إلى الخميس، بداية من الساعة ٨ صباحًا حتى الساعه ٨ مساء، وتستقبل نحو ٣٠ حالة يوميًا، وتقدم خدماتها لكافة التخصصات الطبية بدقة عالية وجودة فائقة.

أصبحت وحدة الرنين المغناطيسي مؤهلة لإجراء جميع أنواع الأشعة الدقيقة على المخ، والعمود الفقري، والمفاصل، والصدر، وكافة أجزاء الجسم.

كما يسهم هذا التحديث والتطوير للجهاز، في تحسين جودة الصور وسرعة الفحص، وبالتالي دعم سرعة التشخيص وخطط العلاج.