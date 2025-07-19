نائب محافظ سوهاج: مسجد نادي القضاة تحفة معمارية تجسد روح العدالة

في مشهد يُجسد التقاء الجمال المعماري بروحانية المكان، يبرز مسجد نادي القضاة بمدينة سوهاج الجديدة كأحد المعالم الحديثة التي أُنشئت بدقة وروح معمارية تعكس هوية المكان وقيم العدالة والإيمان.

وبلغت تكلفته الإنشائية 8 ملايين جنيه، ليصبح صرحًا دينيًا يليق بمكانة قُضاة مصر وروّاد مدينة المستقبل.

مسجد نادي القضاة بسوهاج

ويُعد المسجد جزءًا من منظومة عمرانية متكاملة، تنتهجها الدولة في تطوير المدن الجديدة وتوفير كافة الخدمات لسكانها.

وتم تصميم المسجد وفقًا لأحدث النظم المعمارية الإسلامية، حيث تزين واجهاته الخطوط الهندسية الأنيقة، وتتوسطه قبة شاهقة تُمثل قلب المسجد، وتحيط به مئذنتان تشقان السماء، كرمز للسمو الروحي والعلو القضائي الذي يُجسد وظيفة رواده.

ومن الداخل، يغمر المسجد الزائر بإضاءة طبيعية ساحرة، تتخلل الزجاج الملوّن والنوافذ المقوسة، بينما صُممت مساحات الصلاة بشكل يوفر الراحة والسكينة.

وتم تزويده بسجاد فاخر ونظام صوتي متطور يعزز من أجواء الخشوع، كما يحتوي على دورات مياه ووحدات وضوء عصرية، تضمن أعلى معايير النظافة والراحة للمصلين.

وخلال افتتاح المسجد، الذي تم بحضور لفيف من شيوخ القضاء في مصر، وعلى رأسهم المستشار محمد عبدالعال، والمستشار أبو الحسين قايد، والمستشار محمود حلمي الشريف، والمستشار جمال أبو كريشة، إلى جانب قضاة الهيئات القضائية المختلفة، عبّر الجميع عن اعتزازهم بهذا الصرح الذي يدمج بين قدسية المكان ووظيفة العدل.

وفي تصريح خاص لـ"صدى البلد"، قال الدكتور محمد عبد الهادي عبد الرحيم، نائب محافظ سوهاج: "مسجد نادي القضاة ليس فقط بيتًا من بيوت الله، بل رمز للسكينة في قلب مجتمع العدالة.. تصميمه يجمع بين الوقار المعماري والقيم الروحية، ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين العمران والوجدان.. إننا لا نبني جدرانًا فقط، بل نُشيِّد قيمًا ومعاني تعزز من وحدة المجتمع".

كما أشار نائب المحافظ إلى أن مسجد نادي القضاة يأتي في إطار خطة المحافظة لتوفير الخدمات المتكاملة بمدينة سوهاج الجديدة، بما في ذلك المساجد والمراكز الثقافية والتعليمية، تأكيدًا على أن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بتوفير البعد الروحي جنبًا إلى جنب مع العمران.

ويعد افتتاح المسجد أحد أبرز المعالم الحضارية الحديثة بالمحافظة، كما أنه يمثل رسالة محبة وسلام من قضاة مصر إلى أهالي سوهاج، ورسالة من الدولة بأن العدالة والعبادة وجهان لذات القيم التي تسعى لترسيخها في كل شبر من أرض الوطن.