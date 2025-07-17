قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب سيجارة.. حريق في عمارة الفنان شريف إدريس
السكة الحديد تكشف حقيقة سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان القاهرة
بين الأبيض والسماوي.. موهبة جديدة تختار مصيرها
المشاط: 25 مليار جنيه للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
وظائف برواتب مجزية في البوسنة ومقدونيا .. تعرف على الشروط المطلوبة
حقيقة وقف الدعم الحكومي لمحصول الذرة الشامية
200 جنيه بدلا من 500| تخفيض رسوم التحسين في البكالوريا المصرية
تسريب غاز الأمونيا .. روسيا تحذر من كارثة تنفذها أوكرانيا في دونيتسك
الأحد.. آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
أنهى حياة 61مواطنا.. الداخلية العراقية تكشف تفاصيل حريق محافظة واسط
قائد الفريق البحثي بكلية الطب جامعة جنيف: نطور علاجات تستهدف الشيخوخة والسرطان معا
باع ممتلكاته وسيارته بالقاهرة.. مفاجأة بشأن وسام أبو علي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس عامل 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازته 3015 جرام مخدرات في سوهاج

محكمة مستأنف جنايات سوهاج
محكمة مستأنف جنايات سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانته بإحراز كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المتهم "محمود. م"، 30 عامًا، عامل، ويقيم بناحية روافع القصير، دائرة مركز سوهاج، وذلك أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بمنطقة نائية بدائرة المركز.

وبتفتيش المتهم، تم العثور بحوزته على كمية من مخدر "الميثامفيتامين" بلغت نحو 3 جرامات، بالإضافة إلى 23 لفافة من بلغ وزنها الإجمالي 3012 جرامًا من مخدر الميثافيتامين كانت معدة للبيع والتوزيع، حيث حاول المتهم ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المضبوطة بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وأحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.

وجاء حكم المحكمة بعد استعراض جميع الأدلة والشهادات، والتي أكدت ثبوت التهمة على المتهم، فقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

ويأتي هذا الحكم في إطار جهود أجهزة الأمن والنيابة العامة للتصدي لظاهرة الاتجار في المواد المخدرة، التي تهدد سلامة المجتمع وصحة الشباب، وتؤثر سلبًا على الأمن العام بمحافظة سوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حوادث سوهاج شابو جنايات محكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

رحمة محسن

محدش يشوف مرض.. أول تعليق من رحمة محسن بعد إجراء عملية جراحية

أرشيفية

زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة

ترشيحاتنا

دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل

فوري ومحفظة.. سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

رئيس قضايا الدولة: الهيئة تعمل على تعزيز مٌناخ الاستثمار وتدافع عن الدولة بقضايا التحكيم

رئيس قضايا الدولة: الهيئة تعمل على تعزيز الاستثمار وتقوم بدورها بقضايا التحكيم

الآباء الأساقفة

بحضور 3 أساقفة.. حفل افتتاح مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2025 | صور

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد