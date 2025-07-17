حبس عامل 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازته 3015 جرام مخدرات في سوهاج

قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانته بإحراز كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المتهم "محمود. م"، 30 عامًا، عامل، ويقيم بناحية روافع القصير، دائرة مركز سوهاج، وذلك أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بمنطقة نائية بدائرة المركز.

وبتفتيش المتهم، تم العثور بحوزته على كمية من مخدر "الميثامفيتامين" بلغت نحو 3 جرامات، بالإضافة إلى 23 لفافة من بلغ وزنها الإجمالي 3012 جرامًا من مخدر الميثافيتامين كانت معدة للبيع والتوزيع، حيث حاول المتهم ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المضبوطة بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وأحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.

وجاء حكم المحكمة بعد استعراض جميع الأدلة والشهادات، والتي أكدت ثبوت التهمة على المتهم، فقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

ويأتي هذا الحكم في إطار جهود أجهزة الأمن والنيابة العامة للتصدي لظاهرة الاتجار في المواد المخدرة، التي تهدد سلامة المجتمع وصحة الشباب، وتؤثر سلبًا على الأمن العام بمحافظة سوهاج.