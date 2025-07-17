غرق شخص بترعة المراغة في سوهاج

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث لقي شخص في نهاية العقد الثالث من العمر مصرعه غرقًا، إثر سقوطه في ترعة أثناء جلوسه على حافتها، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة دائرة المركز، وجرى انتشالها بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة للمدعو "م.ط.ح.ه"، 39 عامًا، ويقيم بدائرة المركز، وكان يرتدي كامل ملابسه، وعُثر معه على كافة متعلقاته الشخصية، دون وجود أية إصابات ظاهرية بالجثمان.

وبسؤال شقيقيه "محمد" 51 عامًا، و"حسن" 46 عامًا، وزوجته "ن.ع.ع.ع"، 35 عامًا، أفادوا بأن المتوفي معتاد الجلوس على حافة الترعة المشار إليها، ورجحوا أنه أثناء جلوسه اختل توازنه وسقط في المياه.

ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقًا، مؤكدين عدم اتهامهم لأحد بالتسبب في الوفاة، ونفوا وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هو "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب"، نتيجة إسفكسيا الغرق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.