أحداث 24 ساعة في سوهاج.. مشاجرات وحرائق وغرق أطفال ومشروع استثماري واعد

في مشهد يعكس واقعًا متباينًا بين الألم والأمل، شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الحوادث المأساوية.

ما بين مشاجرات دموية، وحوادث غرق، وحرائق مفاجئة، قابلها إعلان استثماري واعد بمشروع تنموي كبير سيُقام في قلب مدينة سوهاج.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة للأحداث:

إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة عائلية بدار السلام

شهد مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة شخص بطلقين ناريين في الفخذين، وآخر بجرح رضي بفروة الرأس، نتيجة لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هم:" الطرف الأول حسن ع. ح. أ. ب، 30 عامًا، عامل"، مصابًا بطلقين ناريين بالفخذين، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

"عصمت ح. أ. ب، 54 عامًا، عامل"، عم المصاب الأول، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقله إلى مستشفى دار السلام المركزي، والد المصاب الأول، يبلغ من العمر 58 عامًا، عامل، الطرف الثاني:" محمد ع. م. أ، 34 عامًا، سائق- حسن أ. أ. ع، 18 عامًا، طالب، نجل عمومة الطرف الأول".

تبين أن الطرفين أبناء عمومة ويقيمون بذات الناحية، وتم ضبطهم جميعًا، كما تم ضبط السلاح المستخدم بحوزة المتهم الأول من الطرف الثاني.

وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات بالتعدي بالسب والضرب، وقيام المتهم من الطرف الثاني بإطلاق النار وإحداث إصابة الطرف الأول، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق يلتهم غرفة نوم شقة بالمراغة

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني من عقار مكون من ثلاثة طوابق، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه دون وقوع إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة بدائرة المركز.

بالفحص، تبين أن الحريق نشب بغرفة نوم شقة ملك المدعو "علي س. أ. س"، 30 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة والسيطرة على الحريق بالكامل.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، واقتصرت التلفيات على احتراق بعض محتويات الغرفة.

ورجّح مالك الشقة أن يكون السبب ماس كهربائي من شاحن هاتف محمول، ونفى وجود شبهة جنائية، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

طعنة قاتلة بسبب أولوية المرور في طهطا

شهدت مدينة طهطا شمال سوهاج، مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور، أسفرت عن إصابة سائق توك توك بطعنة شبه نافذة في الصدر.

وتلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم طهطا، بوصول المدعو "كرم م. م. ب"، 41 عامًا، سائق توك توك، إلى مستشفى طهطا العام مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

اتهم المصاب المدعو "محمد ي. أ. أ"، 23 عامًا، عامل، بالتعدي عليه بمطواة بسبب خلاف نشب بينهما على أولوية المرور، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

غرق طفل بترعة الجرجاوية بمركز طما

لقى الطفل "يوسف أ. م. أ. ع"، 12 عامًا، مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بترعة الجرجاوية.

وبسؤال جده ووالدته، أكدا أن التيار جرفه أثناء الاستحمام، وتم انتشاله بواسطة قوات الإنقاذ النهري.

أفاد تقرير الصحة بأن الوفاة ناتجة عن "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.

غرق طفل بترعة مجاورة لمنزله بمركز طهطا

كما لقي الطفل "ياسين أ. م. ع"، 6 سنوات، مصرعه أثناء الاستحمام بترعة بجوار المنزل، وأكدت والدته أنه غرق بسبب التيار، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى طهطا العام، وأفاد تقرير الصحة بنفس السبب، وتم تحرير المحضرين اللازمين، وأخطرت النيابة العامة.

إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة جديدة بدار السلام

في تصاعد للعنف العائلي، شهد مركز دار السلام مشاجرة ثانية بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية وجرح في الرأس.

الطرف الأول:" صبري ب. ف. م، 58 عامًا، مزارع، مصاب بطلق ناري بالكتف- شقيقه أبو السعود، 64 عامًا- عمهما عبد الفتاح م. م. ع، 59 عامًا".

الطرف الثاني:" رشدي م. م. ع، 42 عامًا، مصاب بطلق ناري في القدم- محمد ع. م. ع، 21 عامًا، مصاب بطلق ناري بالذراع- عز، 50 عامًا، مصاب بجرح في الرأس- عبد التواب م. ح. ع، 62 عامًا".

تم ضبط السلاح المستخدم بحوزة الثالث من كل طرف، وتبادل الطرفان الاتهامات.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع طفلة دهسًا في طهطا

لقيت الطفلة "ل. م. خ. س"، 4 سنوات، مصرعها إثر اصطدام سيارة ربع نقل بها أثناء عبورها الطريق بطهطا.

وتلقى مدير الأمن إخطارًا بوصول الطفلة جثة هامدة إلى مستشفى طهطا العام، أفاد والدها وجدتها بأن الطفلة عبرت الطريق بمفردها فاصطدمت بها سيارة يقودها المدعو "عبد الرحمن م. ع. ح"، 64 عامًا.

أقر السائق بالحادث، مؤكدًا أن الطفلة ظهرت أمامه فجأة، تم التحفظ عليه وعلى السيارة، وتولت النيابة التحقيق.

محافظة سوهاج تطلق مشروعًا استثماريًا عملاقًا على أنقاض "سينما أوبرا"

أعلن اللواء د. عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إرساء المزايدة العلنية على حق الانتفاع لموقع "سينما أوبرا" بمدينة سوهاج على شركة طراز للاستثمار العقاري لمدة 20 عامًا، بقيمة سنوية 7 ملايين و20 ألف جنيه، تزداد بنسبة 10% سنويًا.

يقام المشروع على مساحة مميزة بميدان الثقافة، ويتضمن مولًا تجاريًا يضم علامات عالمية، ودور سينما، وجراج سيارات، ومنطقة خدمات متنوعة.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة استغلال أصول الدولة المهملة، ويوفر آلاف فرص العمل، ويُعد نقلة نوعية في جذب الاستثمارات ورفع مستوى الخدمات بالمحافظة.

كما أشار إلى طرح 22 قطعة أرض جديدة لمشروعات استثمارية تُقدر قيمتها بنحو 2 مليار جنيه، ضمن خطة لزيادة دخل المحافظة إلى مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.