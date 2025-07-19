71 عملية جراحية كبرى.. ملحمة طبية ترسم ملامح الجمهورية الجديدة بمستشفى سوهاج

في مشهد مهيب يعكس مدى تطور المنظومة الصحية المصرية، ويُجسد على أرض الواقع رؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة، خطّت مديرية الصحة بسوهاج سطورًا من نور في دفتر إنجازات الوطن، حيث تمكنت الفرق الطبية بمستشفى سوهاج العام من إجراء 71 عملية جراحية كبرى وذات مهارة خلال ثلاث جمعات متتالية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي تحوّلت في سوهاج إلى ما يشبه الثورة الصحية الشاملة.

وتحت شعار "يوم في حب مصر"، وعلى مدار ثلاثة أسابيع، تصدرت مستشفى سوهاج العام المشهد الطبي في صعيد مصر، بتحقيق أرقام غير مسبوقة في أعداد العمليات وجودة الأداء.

وشارك في هذه الملحمة أكثر من 120 كادرًا طبيًا وتمريضيًا وفنيًا، عملوا بروح الفريق الواحد، ليؤكدوا أن المواطن السوهاجي بات يحظى بخدمة طبية لائقة، وأن المعاناة التي امتدت لسنوات باتت في طريقها للانتهاء.

انطلاقة قوية بـ11 عملية عظام

بداية الفعالية جاءت قوية ومبشرة، حيث شهد اليوم الأول من المبادرة إجراء 11 عملية عظام كبرى شملت:

4 عمليات تغيير مفصل الركبة

4 عمليات منظار كتف

2 عملية تثبيت فقرات

1 عملية تغيير مفصل الفخذ

وشارك في هذه العمليات 31 من صفوة أطباء المستشفى وفريق التخدير والتمريض والفنيين، تحت إشراف الدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى، والدكتور فتحي عبدالفتاح رئيس قسم العمليات، والدكتور إسماعيل أمين رئيس قسم التخدير، وعدد من الكوادر الشابة المتميزة.

في ذات اليوم، تفقد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، موقع التوسعة الجديدة لقسم العناية المركزة بالمستشفى، والتي تضيف 16 سريرًا جديدًا، ضمن خطة المديرية لتعزيز الرعاية الحرجة ورفع الطاقة الاستيعابية.

تدشين وحدة الجلطات الدماغية

ولأول مرة في تاريخ مستشفيات القطاع الحكومي بمحافظة سوهاج، تم إعطاء حقنة "أكتيلايز" مذيبة للجلطات داخل وحدة عناية المخ والأعصاب التي تم تدشينها مؤخرًا، حيث تم إنقاذ مريض يبلغ من العمر 48 عامًا، كان يعاني من أعراض جلطة حادة بالمخ.

قاد الفريق الطبي الدكتور حسن محروس رئيس قسم المخ والأعصاب، وضم نخبة من أطباء وطاقم العناية، وتم التعامل مع الحالة خلال "الساعة الذهبية"، ما ساهم في إنقاذ حياة المريض بشكل سريع ومبهر.

30 عملية في يوم واحد

وفي يوم تاريخي يعكس أعلى درجات التنسيق والكفاءة، نجح الفريق الطبي في إجراء 30 عملية جراحية كبرى خلال يوم واحد، شملت:

15 عملية جراحة عامة

11 عملية عظام

4 عمليات مسالك بولية

العمليات تم تنفيذها داخل 8 غرف عمليات، بمشاركة 60 كادر طبي ما بين أطباء وفنيين وتمريض، بإشراف مباشر من كبار رؤساء الأقسام بالمستشفى، أبرزهم:" الدكتور هيثم عطية رئيس قسم عمليات العظام- الدكتور طارق الشريف رئيس قسم الجراحة- الدكتور عمرو العزازي رئيس قسم المسالك- الدكتور إسماعيل أمين رئيس قسم التخدير- الدكتور فتحي عبدالفتاح رئيس الهيئة الطبية وقسم العمليات".

وأكد الدكتور عمرو دويدار أن هذا اليوم يُعد تتويجًا لمجهود جماعي فريد، وواحدًا من أكبر إنجازات القطاع الصحي في سوهاج، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار أحدثت نقلة نوعية في حياة المواطنين، وتحولت من حلم إلى واقع ملموس.

وخلال جولاته داخل المستشفى، حرص وكيل الوزارة على التفاعل المباشر مع المرضى والاستماع إلى شكواهم، موجهًا بحلها فورًا، ومتابعة حصولهم على الخدمة الطبية الكاملة.

وهو ما يعكس التوجه الإنساني الذي تسير عليه وزارة الصحة والسكان تحت قيادة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، ونائب الوزير الدكتور بيتر وجيه، ومحافظ سوهاج اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج.

ما تشهده محافظة سوهاج اليوم ليس مجرد فعاليات طبية، بل هي شهادة عملية على أن الدولة تضع المواطن في قلب الاهتمام، وأن حقه في العلاج ليس شعارًا بل التزامًا حقيقيًا، تُنفذه أيادٍ مصرية مخلصة داخل غرف العمليات، تسابق الزمن، وتُسطّر كل يوم فصلًا جديدًا في قصة صحية عنوانها:" الإنسان أولًا.. والشفاء لم يعد بعيدًا".