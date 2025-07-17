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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة في سوهاج.. إعطاء أول حقنة مذيبة للجلطات بمستشفى سوهاج العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى سوهاج العام في إعطاء أول جرعة من عقار "أكتيلايز" المذيب للجلطات الدماغية.

وذلك في أعقاب تدشين أول وحدة متخصصة لعلاج الجلطات الدماغية بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة، وهي خطوة تُعد الأولى من نوعها في القطاع الصحي بسوهاج.

صحة سوهاج

جاء هذا الإنجاز الطبي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبدعم من اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، ومتابعة الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي.

وتحت إشراف الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج العام.

وأوضح الدكتور عمرو دويدار أن وحدة الجلطات الجديدة نجحت في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 48 عامًا، وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من أعراض حادة شملت ضعفًا كاملاً في الجانب الأيسر من الجسم واعوجاجًا في الفم.

وتم على الفور إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، والتي أكدت وجود جلطة دماغية حادة.

وتدخل الفريق الطبي بقيادة الدكتور حسن محروس، رئيس قسم المخ والأعصاب، وبمشاركة أطباء العناية الدكتور أحمد رجب والدكتورة هيدرا عادل.

وفريق التمريض أحمد سيد وعلي محمد، حيث تم إعطاء المريض عقار "أكتيلايز" المذيب للجلطة في الوقت المناسب، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في حالته واختفاء الأعراض العصبية.

ووجه الدكتور دويدار الشكر لجميع الكوادر الطبية بالمستشفى، وعلى رأسهم الدكتور إيهاب هيكل، مشيدًا بجهودهم في تطوير الخدمات الصحية وتقديم رعاية متقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لتوسيع نطاق هذه الخدمات داخل المحافظة.

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