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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: استقبال أكثر من 183 ألف طن قمح بالشون والصوامع

صوامع وشون القمح في سوهاج
صوامع وشون القمح في سوهاج

أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، انتظام عمليات توريد القمح دون أية معوقات، معلنا عن توريد 183 ألف و222 طن من الأقماح إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة.

وذلك منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، مشيرا إلى صرف جميع المستحقات الخاصة بالمزارعين والتي بلغت أكثر من 2.5 مليار جنيه.

وأكد المحافظ على دعم تنفيذ رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة.

ولفت إلى أن الكميات الموردة بشون وصوامع المحافظة قد تخطت نسبة المستهدف لهذا العام خلال شهر واحد من بداية التوريد، ومن المتوقع الوصول إلى نسبة زيادة 20% مع نهاية الموسم الحالي في 15 أغسطس المقبل.

وشدد "سراج" على استمرار المتابعة الميدانية لعمليات الاستلام والفحص الدوري للكميات الواردة، وإحكام الرقابة على تداول ونقل القمح لمنع تسريب أي كميات خارج نطاق المحافظة، موجهًا كافة الجهات المعنية بتذليل أية عقبات أمام المزارعين.

توريد القمح بسوهاج

ومن الجدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بسوهاج بلغت 192 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تجهيز 17 موقعاً تخزينياً لاستقبال القمح المحلي.

تشمل صوامع وشون وهناجر، بطاقة استيعابية 169,748 طنًا، حيث تم رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، وقد تم تخصيص من 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة.

وتقوم لجان استلام وفرز الأقماح بالتأكد من مطابقتها للمواصفات، حيث تبدأ عملها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.

وتم تحديد سعر الأردب هذا العام وفقاً لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه لدرجة نقاوة 22.5.

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