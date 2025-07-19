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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ربة منزل تنهي حياتها بـ"قرص الموت" بطما في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية بعد وفاة ربة منزل، إثر تناولها قرصًا يستخدم في حفظ الغلال داخل منزلها، وذلك نتيجة تدهور حالتها النفسية، بحسب إفادة ذويها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما.

يفيد بوصول المدعوة "س.ع.ي"، 35 عامًا، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى طما المركزي، مصابة بحالة تسمم، وتوفيت عقب وصولها مباشرة.

وبالانتقال والفحص، وسؤال كل من زوجها "أ.ع.ع"، 40 عامًا، سائق، وخالها "ب.ف.ع"، 42 عامًا، مدرس، ويقيمان بذات الناحية، أفادا أنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت قرصًا لحفظ الغلال.

مما أدى إلى إصابتها بحالة تسمم ووفاتها، مؤكدين أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب مرض نفسي مزمن.

وأشارا إلى عدم اتهامهما لأحد بالتسبب في الوفاة، كما نفيا وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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