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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب سوهاج تنظم ورشة متخصصة في جراحات الكبد والبنكرياس

طب سوهاج
طب سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نظّم قسم الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير بكلية الطب البشري جامعة سوهاج ورشة العمل متخصصة بعنوان “أورام جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية”.

وذلك بحضور الدكتور أسامة حجازي استاذ جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد ونخبة من كبار أساتذة جراحات الكبد والبنكرياس في مصر.

وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وتطوير المهارات الجراحية وتبادل الخبرات بين الأساتذة وشباب الأطباء.

طب سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الفعاليات العلمية واستضافة الخبراء في كافة التخصصات الطبية.

والتعاون مع الفرق الطبية المختلفة مما يعزز من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى الجامعي.

ويتيح فرصًا لتبادل الخبرات بين الأطباء، مشيرًا إلى أن ورش العمل المتخصصة تناولت أحدث ما توصل إليه العلم في مجال جراحات الكبد، مشيدًا بالدور الرائد الذي يلعبه معهد الكبد القومي في مجال علاج وتشخيص وجراحات أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

والذي يعد أول المعاهد والمراكز المتخصصة التي بدأت زراعه الكبد للاطفال وللكبار٠

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد الكلية ورئيس مجلس اداره المستشفيات الجامعية، أن الورشة تأتي استكمالًا لسلسلة الأنشطة العلمية التي ينظمها القسم.

وتُعد فرصة حقيقية للطلاب والأطباء المقيمين لإكتساب خبرات عملية مباشرة من كبار الأساتذة، مما يُسهم في تطوير الأداء المهني في مستشفيات سوهاج الجامعية.

وأشار الدكتور حاتم عمار وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى أن الكلية حريصة على دعم الأنشطة الأكاديمية ذات الطابع العملي.

والتي تربط بين الجانب النظري والتطبيقي، مؤكدًا أن هذه الورش هدفت الي فتح آفاقًا بحثية جديدة أمام شباب الباحثين والاطباء في مجالات الجراحة المتقدمة.

وقال الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الورشة تضمنت إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة.

أبرزها عملية Whipple لمريضة تعاني من ورم بالاثني عشر، إلى جانب عدد من جراحات الكبد والبنكرياس بإستخدام تقنيات حديثة.

ولفت إلى أن المرضى يخضعون حاليًا للعلاج والمتابعة المستمرة داخل المستشفى.

وأضاف الدكتور علاء السيوطي، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور علاء رضوان أستاذ جراحات الكبد والبنكرياس ومنسق الورشة، أن الورشة استضافت الدكتور أسامة حجازي، عميد المعهد القومي للكبد.

والدكتور إسلام أيوب، مدير المعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية، مشيرًا إلى أن الورشة شهدت تفاعلًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين، الذين حرصوا على الاستفادة من النقاشات العلمية والجانب العملي الذي تميزت به الورشة.

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