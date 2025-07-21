سوهاج خلال 24 ساعة.. ما بين ألسنة اللهب وملاحم طبية وأحزان إنسانية

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية سلسلة من الوقائع المتباينة، تنوعت بين حرائق متكررة في مركز البلينا، وحوادث طرق مؤسفة، ووفاة سيدتين في طما بسبب التسمم.

بينما كان للمشهد الإنساني وجه مشرق داخل مستشفى سوهاج العام التي سجلت ملحمة طبية بـ71 عملية جراحية كبرى، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

سلسلة حرائق متلاحقة في مركز البلينا

شهدت قرية برخيل التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب 3 حرائق منفصلة خلال ساعات قليلة:

حريق حوش

اندلعت النيران داخل حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك مدرس يدعى "رمضان أ.م."، وأسفر عن احتراق كمية من البوص والتبن، دون إصابات، بسبب ماس كهربائي.

حريق سطح منزلين

اشتعلت النيران أعلى سطح منزل، وامتدت إلى منزل مجاور، والتهمت كمية من البوص والأخشاب القديمة، دون وقوع إصابات، وتبين أن السبب ماس كهربائي بتوصيلات عشوائية.

حريق ثالث بسطح منزل "خلاف ك.م.ا"، 36 عامًا، وأسفر عن احتراق بوص وخشب، بسبب نفس السبب السابق.

تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء في المجمل، وتمت السيطرة على جميع الحرائق دون خسائر بشرية.

التحقيقات أكدت غياب الشبهة الجنائية في الوقائع الثلاث.

حادثتا تسمم بطما.. وفاة سيدتين في نفس اليوم

ربة منزل تنهى حياتها بقرص حفظ الغلال، في واقعة حزينة، توفيت السيدة "س.ع.ي"، 35 عامًا، بمركز طما، بعد تناولها "قرص حفظ الغلال" نتيجة معاناتها من مرض نفسي مزمن، بحسب إفادة ذويها.

كما توفيت "هبة ع.م."، 35 عامًا، داخل مستشفى طما المركزي، إثر إصابتها بتسمم غذائي بعد تناول طعام منزلي مخزن منذ يوم خارج الثلاجة، وفقًا لأقوال أسرتها، النيابة العامة تولت التحقيقات في كلا الحادثتين، مع استبعاد الشبهة الجنائية.

حادث تصادم بدراجتين بخاريتين يُصيب طفلة وشابًا بسوهاج

شهدت دائرة قسم ثانٍ سوهاج حادث تصادم مأساوي أثناء عبور الطفلة "جودي م.ا."، 9 سنوات، للطريق، حيث اصطدمت بها دراجة بخارية يقودها شاب يُدعى "م.ع.ر"، 19 عامًا، مما أدى إلى إصابتها بنزيف في المخ وجروح متعددة، فيما أُصيب السائق بجروح وكدمة في الكتف.

تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام، وأفاد والد الطفلة أن الحادث وقع نتيجة تهور قائد الدراجة، مع عدم وجود شبهة جنائية.

71 عملية كبرى بمستشفى سوهاج العام.. ملحمة طبية تحت راية "الجمهورية الجديدة"

بالتزامن مع الحوادث، سطر أطباء مستشفى سوهاج العام ملحمة طبية نادرة، بإجراء 71 عملية جراحية كبرى خلال 3 أيام جمعة متتالية، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

تم تدشين وحدة الجلطات الدماغية لأول مرة بسوهاج، وإعطاء أول حقنة مذيبة للجلطات وإنقاذ مريض خلال الساعة الذهبية.

شارك أكثر من 120 طبيبًا وممرضًا وفنيًا في هذه الفعالية الوطنية، وسط إشراف مباشر من قيادات الصحة بالمحافظة.

وكيل وزارة الصحة بسوهاج أكد أن ما حدث يُجسد التزام الدولة بتحقيق الحق في العلاج، وأن المواطن السوهاجي على موعد دائم مع تطور حقيقي في الخدمات الطبية.