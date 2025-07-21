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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق داخل مطعم فول وفلافل بجرجا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، اندلاع حريق محدود داخل مطعم فول وفلافل مكون من طابق واحد، أسفر عن إصابة أحد العاملين بحروق بسيطة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مطعم فول وفلافل بدائرة القسم.

وبالانتقال والمعاينة، تبين أن المطعم ملك المدعو "عاطف أ. ع. م"، 50 عامًا، ومقيم بدائرة القسم، ونشب الحريق أثناء تشغيل أسطوانة بوتاجاز، ما تسبب في تسرب للغاز واشتعال النيران داخل المطعم.

أسفر الحريق عن إصابة العامل "أيمن ع. م. أ"، 36 عامًا، بحروق بسيطة في الوجه والذراعين أثناء مشاركته في عملية الإطفاء، وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام لتلقي العلاج اللازم، كما التهمت النيران كمية من مخلفات القلي بالمطعم.

وبسؤال مالك المطعم والمصاب، أكدا ما جاء بالتحريات، وأرجعا سبب الحريق إلى تسرب الغاز من أسطوانة أثناء التشغيل، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفيا وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق جرجا مطعم

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